Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer stellt neues Programm 2017 vor / Anmeldung ab Mittwoch

GELDERLAND. Ab Mittwoch, 30. November, liegt das Kursprogramm 2017 der Familienbildungsstätte (FBS) Geldern-Kevelaer aus. Teilnehmer können sich ab sofort für PEKiP, Yoga, Kochen und Co. anmelden – online, telefonisch und persönlich. FBS-Leiterin Ursula Kertelge und Fachbereichsleiterin Antje Freudenberg stellen die Neuerungen im aktuellen Programmheft vor.

Das Programmheft hat ein neues Format, ist kleiner und ein wenig handlicher geworden. „Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Unsere Teilnehmer finden gewohnte Aufteilung vor“, so Ursula Kertelge. Auf 112 Seiten sortieren sich die Angebote in die Fachbereiche „Partnerschaft, Ehe, Familie“, „Religion, Persönlichkeit, Gesellschaft“, „Gesundheit, Prävention, Ernährung“, „Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung, Ehrenamt“ sowie „Kultur, Kreativität“.

Antje Freudenberg, zuständig für den Fachbereich 1 – Partnerschaft, Ehe, Familie – freut sich: „Nach 15 Jahren Pause können wir wieder einen Geburtsvorbereitungskurs für Paare anbieten.“ Je zwei Kurswochenenden gibt es in Geldern und Straelen. Neu ist zudem Yoga für Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche. Hier geht es im Mai los. Ursula Kertelge: „Schön, dass wir uns mit diesen häufig gewünschten Angeboten neu aufstellen konnten für junge und werdende Eltern.“ Ihr sei es wichtig, die Angebote an die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer anzupassen.

Gut nachgefragt sind immer die PEKiP- und Kidix-Kurse, die durch das Landesprogramm „Eltern-Start NRW“ gefördert werden. „Dadurch sind die ersten fünf Termine kostenlos“, so Antje Freudenberg.

Auch Angebote zur Persönlichkeitsbildung werden immer beliebter. „Mit Kursen wie unserem Laientheaterspiel können die Teilnehmer ihre Kompetenzen zum Klingen bringen“, verspricht Ursula Kertelge. Im Bereich der Fort- und Weiterbildung nimmt die FBS nun die Traumaarbeit mit Flüchtlingskindern in den Fokus. Antje Freudenberg: „Die Kurse richten sich an Erzieherinnen und alle, die mit Kindern arbeiten.“ Großen Bedarf stellt die FBS nach wie vor bei der Ausbildung in der Kindertagespflege fest. „Wir sind der einzige Anbieter im Kreis Kleve. Aufgrund der moderaten Preise ist die Nachfrage aus den Nachbarkreisen auch sehr groß“, fährt Ursula Kertelge fort. Werbung in eigener Sache macht die FBS, wenn es um neue Dozenten geht. Antje Freudenberg: „Wir suchen Interessierte, die beispielsweise Koch- oder Nähkurse leiten möchten. Dazu bieten wir eine entsprechende Qualifizierung an, damit die Teilnehmer den didaktischen und methodischen Feinschliff erhalten.“ Den erweiterten Kursen zu Bewegung und Entspannung kommt das vergrößerte Raumangebot in der renovierten und barrierefreien FBS zugute.

Am Mittwoch, 30. November, beginnt die Anmeldung für das Kursprogramm 2017. Ab 8 Uhr sind die Mitarbeiterinnen am Boeckelter Weg 11 in Geldern vor Ort. Auch telefonisch unter 02831/134600, per E-Mail an fbs-geldern@bistum-muenster.de und unterhttp://www.fbs-geldern-kevelaer.de werden die Anmeldungen angenommen.