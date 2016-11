Die Veranstaltung wartet wieder mit seinem Programm für die ganze Familie auf

PFALZDORF. Bereits seit 30 Jahren findet am ersten Adventswochenende der Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt im Schatten der St. Martinus Kirche statt. Über 150 ehrenamtliche Helfer, darunter auch mehrere Vereine und Gruppen, bringen viel Zeit und Arbeit ein und leben somit das Motto: „Ein Weihnachtsmarkt von Pfalzdorfern für Pfalzdorfer und ihre Gäste.“

An rund 20 Buden kann am Samstag, 26. November, von 11 bis 19 Uhr, in urgemütlicher Atmosphäre gebummelt werden und auch am Sonntag, 27. November, von 10.30 bis 19 Uhr, öffnet der Weihnachtsmarkt wieder seine Pforten und lädt zu weiteren Adventseinkäufen ein. In sechs festlich geschmückten Zelten findet sich alles für das leibliche Wohl. Ob eine deftige Erbsensuppe, krosse Reibekuchen oder eine Tasse heißer Kakao mit leckeren Püfferken oder Waffeln, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Natürlich darf auch dieses Mal der Original Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt-Glühwein vom Weingut Friedrichs aus Cochem-Senhals nicht fehlen, der auch in Ein-Liter-Flaschen mit nach Hause genommen werden kann.

Der Nikolaus besucht an beiden Tagen mehrmals die weihnachtliche Budenstadt und verteilt an die kleinen Besucher süße Leckereien. Wie in den letzten vier Jahren kann man auch dieses Mal beim Weihnachtsgewinnspiel mitmachen. Gewinnen kann man tolle Präsente, die die Standbetreiber gesponsert haben, Gutscheine der örtlichen Händler und eine wunderschöne Krippe winken als Hauptgewinn.

Am Samstag und am Sonntag wird ein schönes Programm für Jedermann geboten. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, um 11 Uhr, von den Kindern. Nach einer offiziellen Begrüßung durch einen Vertreter der Stadt Goch, singen die Kleinen aller drei Pfalzdorfer Kindergärten zusammen, bevor sie die Tannenbäume, die rund um die Bühne positioniert sind, mit ihren selbstgebastelten Weihnachtsschmuck, dekorieren. Im Anschluss daran, findet im Jugendheim, etwa gegen 11.45 Uhr, die erste Aufführung des Kasperletheaters statt. Um 13.30 Uhr wird, der große, zentrale Weihnachtsbaum von den Rad & Wanderfreunden Pfalzdorf festlich geschmückt. Der Kinderchor der St. Martinus Gemeinde, unter der Leitung von Wolfgang Nowak, erfreut gegen 14.30 Uhr die Besucher mit seinem Gesang. Danach, ab 15 Uhr, erschallen schottische Weihnachtsklänge der Pfalzdorfer Dudelsack-Gruppe „Pipe & Drums“.

Die zweite Aufführung des Kaspertheaters findet um 16 Uhr im Jugendheim statt. Bevor die Marktbuden dann um 19 Uhr schließen, findet auf der Bühne, um 17.30 Uhr, eine Premiere statt. Zum ersten Mal singt der Chor der Leni-Valk-Realschule auf dem Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt. Herzlich Willkommen!

Am Sonntag, 27. November, werden die Marktbuden um 10.30 Uhr mit den Klängen der Flötenkinder der Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule, eröffnet. Ab 12 Uhr erfreut der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Pfalzdorf-Nierswalde, mit seinen weihnachtlichen Musikstücken.

Eine weitere Premiere erwartet die Besucher um 13.30 Uhr. Die Laienspielgruppe Zick Zack Pfalzdorf präsentiert das Theaterstück „Hänsel und Gretel“ in zwei Aufführungen. Die zweite Aufführung findet dann um 15 Uhr, ebenfalls im Forum der Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule statt. Die Plätze sind begrenzt! Pro Aufführung werden nur 100 Karten, entweder im Vorverkauf am Glühweinstand, oder falls noch vorhanden, an der Kasse, eine halbe Stunde vor Beginn des Theaterstückes, verkauft. Um 16.30 Uhr werden dann die wunderschön geschmückten Tannenbäume der Pfalzdorfer Kindergärten prämiert, bevor der krönende Abschluss ab 17 Uhr dmit einem Konzert des Fanfarenzugs Pfalzdorf stattfindet. Dazwischen werden die Gewinner des Weihnachtsrätsels bekannt gegeben. Schließlich, gegen 19 Uhr, schließt der Weihnachtsmarkt seine Buden. Bis bald auf dem Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt!