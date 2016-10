Zeugen gesucht: Regenfallrohr an einer Kirche in Kevelaer gestohlen

KEVELAER. Der Hausmeister einer Kirche an der Gelderner Straße in Kevelaer stellte am Montagnachmittag, 10. Oktober, um 17 Uhr den Diebstahl von etwa vier Metern Regenfallrohr aus Kupfer fest. Das Kupferrohr war an der hinteren rechten Kirchenseite angebracht. Am Freitag befand sich das Rohr noch an der Kirche.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.