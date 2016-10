Gemeinschaftwerk der „KreaKids“ hängt ab sofort im Bühnenhaus Kevelaer

KEVELAER. Beim Auftakt der diesjährigen Theater-Saison waren die Besucher die Ersten, die die neuen Kunstwerke an den Wänden des Konzert- und Bühnenhauses in Kevelaer betrachten konnten: Die Bilder haben insgesamt 27 Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren unter der Leitung von Tatjana van Went beim sozialen Kunstprojekt „Auf der anderen Seite“ gemalt.

Bei dem Gemeinschaftswerk der „KreaKids“ steht der Mensch im Mittelpunkt. Die andere Seite des Ichs, aber auch die der Mitmenschen, wurde von Kindern und Jugendlichen als großflächiges Porträt auf die Leinwand gebracht. Neun dieser Bilder haben nun an den Wänden des Konzert- und Bühnenhauses „eine Heimat auf Zeit“ gefunden – und so gehen in Kevelaers „guter Stube“ Kunst und Kultur eine Symbiose ein. „Diese Bildpräsentation passt hervorragend ins Foyer des Konzert- und Bühnenhauses und nimmt den Gedanken der Begegnung unterschiedlichster Menschen und Charaktere auf“, sind sich die Verantwortlichen für Kultur beim Kevelaer Marketing sicher. „Wir laden Sie herzlich ein, bei den Kulturveranstaltungen der kommenden Wochen die Arbeiten der ‚KreaKids‘ auf sich wirken zu lassen“, so Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing. Hierzu haben die Besucher insbesondere beim Musical „Evita“ am Montag, 10. Oktober, und beim Theaterstück „Ein tödliches Wochenende“ am Mittwoch, 26. Oktober, die Gelegenheit. Restkarten sind noch für beide Veranstaltungen im Vorverkauf beim Kevelaer Marketing im Erdgeschoss des Rathauses der Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, unter Telefon 02832/122-150 bis -153 oder an der Abendkasse erhältlich.