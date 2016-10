Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bezog Stellung beim Unternehmerabend

KEVELAER. Beim Unternehmerabend mit der Kreis-WfG in Kevelaer sprach Bürgermeister Dr. Dominik Pichler unter anderem die Themen Ärztehaus, Pilgerpark, den Prozess der Stadtkernerneuerung über das Integrierte Handlungskonzept an und kündigte für Mittwoch, 19. Oktober, eine Bürgerversammlung zu den Projektvorstellungen zur Gestaltung der Hauptstraße und zum Mechelner Platz an. Den Schwerpunkt seines Grußwortes an die Gäste im Kevelaerer Bühnenhaus bildete das Thema „Marketing-Preis Kevelaer“ und Hauptreferent Christian Lindner. Hier habe es im politischen Umfeld der Marienstadt Diskussionen gegeben und es waren Unterstellungen formuliert worden, dass die Stadt Wahlkampfhilfe für den Kandidaten der FDP leiste.

„Der Wahlkampf zum Landtag wird ganz sicher nicht im Konzert- und Bühnenhaus entschieden“, so Pichler. „Mit, unter anderem Norbert Blüm, Wolfgang Clement, Michael Vesper und zuletzt in 2012 Ronald Pofalla, habe man Gäste begrüßt, deren Kommen ebenfalls nie als Wahlkampf verstanden worden sei“, betonte der erste Bürger Kevelaers. Er, Pichler, habe bei Lindner keine Bedenken und sei sicher, dass dieser die professionelle Art mitbringe, mit der Referentenrolle zum Marketing-Preis Kevelaer stilgerecht umzugehen.

Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers gratulierte dem Berufskollegen Hans-Josef Bruns zu weiteren 614 neuen Arbeitsplätzen im letzten Jahr. 7.094 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zählt Kevelaer zum jüngsten Stichtag – 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wenige Tage vor dem Start zur nächsten Expo Real in München, der größten bundesdeutschen Messe für Immobilien und Investitionen, waren sich Bürgermeister und Kreis-Wirtschaftsförderer darin einig, dass Kevelaer dringend weitere Gewerbeflächen benötige. Entsprechend ihrem selbst gesteckten Ziel schafften dann Moderatorin Andrea Franken, die Mediengestalterin Ilka Janhsen und die Journalistin und PR-Texterin Katrin Reinders den richtigen Mix für ihren eigenen unternehmerischen Auftritt. Über 45 Minuten spielten die drei durch frische Dialoge und pointierte Fragestellungen ans Publikum auf der Klaviatur von Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. „Schreibe kurz, klar und bildhaft“ war nur ein Rat an die interessierten Unternehmer. Ein markantes Logo, ein überzeugender Briefbogen, die einprägsame Visitenkarte, die Internetseite und vielleicht sogar ein kleiner Flyer oder eine Firmenbroschüre – dies alles ist nach Ansicht der Expertinnen Rüstzeug für den unternehmerischen Schritt an die Öffentlichkeit. Die Wirtschaftsförderung Kevelaer bietet in Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG in den nächsten Wochen einen für die Teilnehmer kostenfreien Workshop mit den Referentinnen an, in dem die ersten kleinen Schritte intensiviert und vertieft werden sollen. Anmeldungen zum Praxis-Workshop nimmt Hans-Josef Bruns, Wirtschaftsförderer der Stadt Kevelaer, unter der Telefon 02832/122-212 entgegen.