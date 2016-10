Kostenlose Bauherrenseminare starten am Mittwoch, 26. Oktober, in Goch

GOCH. Bauen liegt im Trend – und das nicht nur, seit auf dem ehemaligen Reichswaldkasernengelände in Goch ein Neubaugebiet entsteht. Deshalb sind alle angehenden Bauherren, Bauwillige und am Thema „Sanierung“ Interessierte eingeladen, sich vom Planungsprozess bis zur Finanzierung und Realisierung eines Hausbaus zu informieren.

Die Architektenkammer NRW bietet in Kooperation mit der Volksbank an der Niers und der „GO! Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH“ unter dem Motto „Vom Traum zum Haus“ fünf kostenlose Bauherrenseminare an, die am 26. Oktober in Goch starten. „Ein Bauvorhaben ist für private Bauherren ein Projekt voller Chancen und Erwartungen, aber nicht ohne Risiken“, erklärt Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer NRW, den Hintergrund der Kampagne, die bereits 2008 startete. „Mit den Seminaren möchten wir den Bauinteressierten den Planungs- und Bauprozess näher bringen, ihnen wertvolle Tipps an die Hand geben und sie bei ihrem Vorhaben unterstützen“, sagt Johannes Janhsen, Vorstandsmitglied der Volksbank an der Niers, und Christof Rose, Sprecher der Architektenkammer, ergänzt: „Dabei geht es nicht nur um den Neubau, sondern auch den Wohnbestand, denn durch den Generationswechsel erfahren auch Altbauten neue Nutzungsmöglichkeiten. Und weil die Ansprüche an das Wohnen steigen, steigt auch der Wunsch nach qualitätsvollen und individuellen Lösungen für Bauaufgaben.“

Los geht es am Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr, mit „Wege zum Bauen“ in den Seminarräumen der Feuerwehrwache Goch, Hösterweg 16. Hier geht es unter anderem um die Suche nach dem passenden Grundstück, einer qualifizierten Planung und überschaubaren Bauabläufen. Dabei soll auch das Baugebiet Ehemalige Reichswaldkaserne in Goch vorgestellt werden, das momentan abschnittsweise bebaut wird und auf dem rund 400 bis 500 Wohneinheiten entstehen sollen. Vom 9. bis 30. November werden jeweils mittwochs weitere Bauherrenseminare zu den Themen „Kostengünstiges Bauen“, „Energieoptimiertes Bauen“, „Gartengestaltung“ und „Versicherung und Finanzierung“, ebenfalls um 19 Uhr, in der Feuerwehrwache, angeboten. Die zweistündigen Seminarabende sind so aufgebaut, dass den Teilnehmern Zeit für individuelle Fragen und zur Diskussion verbleibt. Alle Teilnehmer erhalten zudem einen umfangreichen Schulungsordner, mit dem sie auch zu Hause weiterarbeiten können.

„Wir hoffen, mit den Seminaren die Wahrnehmung der Bauwilligen zu schärfen und ihnen verständlich machen, wie sich unter anderem der Preis des Hausbaus zusammensetzt und worauf zu achten ist“, betont Janhsen. Die Teilnahme an allen Seminaren ist kostenfrei. Anmeldung erforderlich bei Rüdiger Wenzel unter Telefon 02823/9718126 und per Mail an ruediger.wenzel@goch.de. Weitere Informationen zu den Bauherrenseminaren in NRW unter www.aknw.de.