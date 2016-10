Tödlicher Unfall auf der B67: Fahrzeug überschlagt sich

KEPPELN. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Uedem befuhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, 18. Oktober, um 00:10 Uhr mit seinem Pkw die B 67 aus Richtung Goch kommend in Richtung Kalkar. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug ausgangs einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und touchierte einen Leitpfosten. Von hier aus überquerte der Pkw die Straße, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht wurde der Pkw herumgeschleudert und prallte dann gegen einen weiteren Straßenbaum. Auf einem angrenzenden Feld kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und sein 38jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Beide Personen wurden mit schwerem Gerät durch die Feuerwehren aus Hasselt, Schneppenbaum, Louisendorf und Till aus dem Fahrzeug geborgen.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Es herrschten zur Unfallzeit teilweise Sichtbehinderungen durch Nebelbänke. Die B 67 war während der Unfallaufnahme im Bereich Uedem für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.