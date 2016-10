Böse war gestern. Heute meint das englische Wort „bad“ so viel wie „cool“ – Michael Jackson definierte es in seinem gleichnamigen Song 1987 neu. Das meinte auch Rasta Thomas, als er seine Tänzer Bad Boys of Dance nannte: Coole Kerle, die es einfach drauf haben. Sexy und unterhaltsam wie ein Pop-Konzert sollte Ballett sein, für ein junges Publikum. Seit 2008 mischen Rasta Thomas und seine Bad Boys of Dance die Szene auf – Rock the Ballet definierte den Klassischen Tanz neu. Die Idee ist so einfach wie genial: Zu Rock- und Pop-Songs bewegen sich Tänzer von Weltklasse vor aufregenden Videoprojektionen. Seit 2008 tourt die multimediale Tanz-Performance Rock the Ballet und Rock the Ballet 2, auf vier Kontinenten und über eine Millionen Fans sahen die Show. Mit großem Erfolg feierte im Sommer 2014 die dritte Rock the Ballet – Produktion am Londoner West End Premiere. Best of Rock the Ballet kommt nun mit neuer Show am Samstag, 14. Jauar 2017, 20 Uhr, in das Colosseum Theater nach Essen. Eintrittskarten für die Show gibt es telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/570099 sowie im Internet unter www.semmel.de.

Foto: O.Fantitsch