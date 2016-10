Ogata-Räume in Praest

PRAEST. Die Stadtverwaltung Emmerich geht davon aus, dass die in der vergangenen Woche vorsorglich geschlossenen Räumlichkeiten des Ogata an der Michaelschule im Ortsteil Praest nach dem Ende der Herbstferien wieder genutzt werden können. Nach einer detaillierten Begutachtung der Innenwand, an der sich Risse gebildet hatten, konnten die sicherheitstechnischen Bedenken vollumfänglich ausgeräumt werden. Ein Umfallen der Wand ist auf Grund der Gebäudekonstruktion nicht möglich. Die Risse sind vermutlich entstanden, da sich der Neubau gesetzt hat; sie sollen im Laufe der Ferien noch überdeckt werden.