KREFELD. Freude über Freude: Im Zoo Krefeld kam Ende August das fünfte Jungtier des erfolgreichen Spitzmaulnashorn-Zuchtpaares Nane (25) und Usoni (22) zur Welt. Erstmals fand die Geburt im Freien auf der erst im April eröffneten Außenanlage statt. Nashornkuh Nane ist eine erfahrene und ruhige Mutter. Vater Sie kümmerte sich sofort um ihren Nachwuchs. Das Baby ist ein Weibchen und heißt Najuma. Auf Suaheli bedeutet der Name „große Freude“.

Krefeld züchtet seit 2006 die seltenen Spitzmaulnashörner. Erst im Frühjahr verließ Nabila (geboren 2013) den Zoo in Richtung Südfrankreich. Deutschlandweit halten nur sieben Zoos Spitzmaulnashörner (Berlin, Hannover, Köln, Krefeld, Leipzig, Magdeburg und Frankfurt). Insgesamt leben dort 20 Tiere. In Europa gab es in den vergangenen zwölf Monaten nur zwei Geburten. Entsprechend wichtig für eine stabile Zoopopulation ist die Geburt des Jungtieres in Krefeld. Das Zuchtbuch für Spitzmaulnashörner führt Chester Zoo in England. Von dort aus werden die Tiere in europäischen Zoos koordiniert. In etwa drei Jahren wird der Zuchtbuchführer eine Empfehlung für den neuen Heimatzoo für das gerade geborene Jungtier aussprechen. In der freien Wildbahn sind Spitzmaulnashörner stark gefährdet. In Afrika leben schätzungsweise 5.000 bis 5.500 Tiere. Durch umfassende Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände in den letzten Jahren zwar leicht erholt, aber zur Zeit wächst der Jagddruck auf die Tiere wieder stark. Der Zoo Krefeld unterstützt seit Jahren den „Save the Rhino Trust“, der sich weltweit für den Schutz von Nashörnern einsetzt. Zur Eröffnung der neuen Anlage im April überreichte Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen der Direktorin des Trusts Cathy Dean einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro, die für den Nashornschutz in Namibia eingesetzt werden. Mehr Informationen zum Nashornschutz finden sich unter www.savetherhino.org. Zoobesucher können den jüngsten Zuwachs täglich von 8 bis 17.30 Uhr entweder auf der Außenanlage oder im Dickhäuterhaus sehen. Weitere Infos zum Zoo gibt es unter www.zookrefeld.de.

Die NN verlosen 3 x 4 Tickets für den Krefelder Zoo. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Zoo Krefeld“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 10. Oktober. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.