Müllcontainerbrand in Uedem:

UEDEM. In der Zeit zwischen Sonntagnacht und Montagmittag, 3. Oktober, um 14.00 Uhr, setzten vermutlich unbekannte Täter einen Müllcontainer an einer Schule auf der Meursfeldstraße in Brand. Der Container war neben dem Eingang der Schule abgestellt. Durch die Hitzeentwicklung waren Elemente eines Fensters geplatzt. Die Fassade war durch Ruß beschädigt. Der Müllcontainer brannte komplett ab. Niemand hatte das Feuer bemerkt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt war der Schaden festgestellt worden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.