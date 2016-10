Willi Girmes singt eine Hymne auf Goch – Präsentation am 31. Oktober

GOCH. Willi Girmes kann Party machen, das hat er schon oft bewiesen. Ob auf Mallorca oder im Gocher Karneval – der Vollblut-Entertainer bringt den Saal zum Kochen. Allein sein „Piratentanz“, 2010 herausgebracht und nach der Melodie eines belgischen Kinderliedes entstanden – wurde auf Youtube inzwischen mehr als eine Million Mal angeklickt. „Die Popularität wird deutschlandweit immer größer“, erzählt seine Frau Barbara, „liebe Kollegen interessieren sich für einen Coversong, es sind schon erste Anmeldungen dafür eingegangen.“

Dem Schlager gehört sein Herz, doch Willi Girmes beherrscht auch die leiseren Töne. Das zeigt sich zu Beginn der Goch-Hymne, in der er von der Schönheit und dem Flair seiner Heimatstadt singt. Im mittleren Teil etwas flotter, schlägt der Song zum Schluss wieder die ruhigere Bahn ein; alles mündet in das Bekenntnis „Ich liebe Goch“.

Warum er dieses Lied gemacht hat, erklärt Willi Girmes so: „Ich war auf Mallorca schon mit vielen Kölner Bands unterwegs und jede hat mindestens drei Hymnen auf die Stadt im Repertoire.“

In Köln sei es gang und gäbe, dass diese Lieder in den Kneipen gefeiert werden, so Barbara Girmes, „da braucht Goch in nichts nachzustehen, es ist eine Karnevalshochburg und vor dem Hintergrund ist das Lied entstanden.“

Allerdings, das betonen beide, sei die Goch-Hymne kein reiner Karnevalssong. „Als ich im Studio war, hat der Produzent gesagt, dass solche Lieder eigentlich nur für Köln gemacht werden; das hat mich sehr stolz gemacht“, erinnert sich Willi Girmes an die Arbeiten zu dem Song. Er schreibt seine Lieder „im Kopf“, Text und Melodie entstehen gleichzeitig: „Ich sitze vor dem Kamin und singe vor mich hin.“ Im günstigsten Fall rufe seine Frau dann aus der Küche „Das wird ein Hit“.

Gleich vier neue Lieder hat es so 2016 gegeben. Und die neue Hymne ist nicht das erste Lied von Willi Girmes für und über Goch. Aus seiner Feder stammen unter anderem drei Prinzenlieder, der Song „Karneval in Goch“, das Lied für den Harlekin „Das Steintor möchte tanzen“; er hat das Vereinslied des SV Viktoria und das „Gocher Heimatlied“ bearbeitet, den Song zur „Copa Gochana“ 2014 gemacht und die „miteinander Karte“ besungen.„Die Hymne war jetzt noch fällig, nach der ganzen Kreativität“, sagt Barbara Girmes, „sein Herz brennt eben für den Niederrhein und für Goch.

Das neue Heimatlied kann bereits auf den gängigen Musikportalen heruntergeladen werden und das Musikvideo – gedreht von Nils Neugier – ist auf Youtube zu sehen. Wer sich ein Bild davon machen möchte, kann auch am Montag, 31. Oktober, ab 19 Uhr, ins „Poorte Jäntje“, kommen. Dann werden Video und Hymne präsentiert. Und es sind all die anderen Goch-Lieder von Willi Girmes zu hören. Der Eintritt ist frei.