Kurzer Schreck: Steckdose in einem Rheurdter Kindergarten qualmt

RHEURDT. Ein Erzieher bemerkte gestern Mittag, 11. Oktober, gegen 12 Uhr in der Küche eines Kindergartens am Meistersweg in Rheurdt leichten Qualm, der aus einer Steckdose kam. Die Kinder wurden daraufhin aus dem Gebäude gebracht und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr stellte einen technischen Defekt der Steckdose fest. Nachdem der Defekt behoben war, begaben sich die Kinder und Erzieher wieder in den Kindergarten.