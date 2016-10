Schlagerabend und Kirmesbuffet gehören zu den Neuerungen des Volksfestes

UEDEM. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, der Herbst hat begonnen, doch für Uedem steht noch ein wichtiger Termin aus: Am 14. Oktober beginnt die „Fliegenkirmes“. Sie dauert bis zum 18. Oktober und bietet neben Bewährtem auch zwei Neuerungen. So veranstaltet der Werbering Uedem am Samstag einen Schlagerabend mit drei angesagten Double Shows und Sonntagmittag gibt es im Festzelt, vom Bürgerhaus serviert, ein leckeres Kirmesbuffet, damit die Familien nicht zu Hause kochen müssen.

Die Festlichkeiten beginnen am Freitag, um 20 Uhr, mit der Traditions-Oldiethek des Uedemer Turn- und Sportvereins (UTuS). Dann ist im Festzelt am Ostwall Disco-Power angesagt. Bis 21 Uhr ist „Happy Hour“ mit dem „Kirmes Bees“. Und bis 22 Uhr werden nur Nr.-1-Hits der 70er- und 80er-Jahre aufgelegt, danach wechselt das Programm zu Musik bis 1995, denn ein Oldie ist ein Hit, der mindestens 20 Jahre alt ist, so Karl-Heinz Moll vom UTuS. Die Oldiethek ist ab 18 Jahren, der Eintritt kostet sechs Euro.

Offizielle Kirmeseröffnung ist am Samstag, 15. Oktober, um 15 Uhr, mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Rainer Weber auf dem Marktplatz. Die Eröffnung liegt wieder in den Händen des Heimat- und Verkehrsvereins Uedem. Es gibt Freibier und Kirmesschnaps sowie eine „Happy Hour“ an den Fahr- und Kirmesgeschäften. Für die Schausteller ist übrigens Saisonende, mit der Uedemer Kirmes gehen sie in die Winterpause, wie Dirk Janssen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern, sagt. In der „Happy Hour“ kostet alles nur den halben Preis oder man fährt zweimal für einmal zahlen. Die Schausteller haben das bewährte Programm im Gepäck: Kinderfahrgeschäfte, Musikexpress – die schnelle Raupe ohne Verdeck, den Hopper Kesseltanz und natürlich den Autoscooter.

Double Shows heizen ein

Am Abend gibt es eine Neuerung, den Schlagerabend. Veranstalter ist der Werbering Uedem im Festzelt am Ostwall. Beginn ist 20 Uhr, Einlass schon um 19 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 12,50 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Dafür gibt es gratis einen Uedemer Begrüßungstrunk, nämlich ein Knölleken oder Schüsterken, sowie ein Grillwürstchen.

Wer noch mitfeiern möchte, sollte sich beeilen, denn schon über 70 Prozent der Karten sind verkauft. Der Werbering hat drei musikalische Gäste engagiert: CARO – Helene Fischer Double-Show, sowie ein Roland Kaiser und ein Howie-Double. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerhaus und bei Geschenk­ideen Binn. Der Sonntag, 16. Oktober, steht ganz im Zeichen der Schützenbruderschaft. Nach dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr anlässlich des Kirchweihfestes findet um 10.30 Uhr das Fahnenschwenken der St. Agatha-Schützenbruderschaft Uedem 1615 e.V. vor dem Rathaus statt. Anschließend startet der Festumzug unter musikalischer Begleitung des Musikvereins „Concordia“ 1829 Uedem e.V. zum Festzelt.

Denn um 11 Uhr beginnt im Festzelt der Frühschoppen aller Vereine mit der Live-Band „Idem Dito“. Der Eintritt ist frei. Dann findet auch die Inthronisation des neuen Schützenkönigs statt. Wer das ist, wird vorher noch nicht verraten. Nach der Inthronisation findet das Bürgerschießen statt. Gesucht wird der Kirmeskönig – oder natürlich die Kirmeskönigin. Die Schützenbruderschaft weist darauf hin, dass das Amt nicht mit Verpflichtungen verbunden ist!

Damit niemand zum Essen nach Hause gehen muss, gibt es mittags die zweite Neuerung auf der Kirmes, nämlich das Kirmesbuffet. Das bereitet das Bürgerhaus Uedem ab 11.30 Uhr im Festzelt vor. Es gibt eine Rinderkraftbrühe mit Einlage, anschließend drei verschiedene Hauptgerichte sowie Beilagen, Gemüse und Salat. Das Buffet kostet 9,50 Euro pro Person und muss dringend reserviert werden beim Bürgerhaus Uedem, unter Telefon 02825/1667. Anschließend klingt der Nachmittag bei fröhlichem Beisammensein aus. Montag, 17. Oktober, ist auf der Kirmes Familientag, ab 14 Uhr mit reduzierten Preisen. Im Festzelt läuft ab 19 Uhr der Dämmerschoppen, wieder mit der Live-Band „Idem Dito“. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Dann treffen sich bestimmt noch einmal alle Kirmesbesucher, von jung bis alt. Das war dann auch die Abschlussveranstaltung im Zelt.

Großes Höhenfeuerwerk

Dienstag, 18. Oktober, ist dann noch einmal Kirmestag und um 20.45 Uhr das große Höhenfeuerwerk. Veranstalter sind die Schausteller zusammen mit der Gemeinde. Weil im vergangenen Jahr einige Bomben nicht geplatzt sind und das Feuerwerk schnell zu Ende war, legen die Schausteller dieses Jahr nach. Alle Bomben, die vergangenes Jahr nicht losgegangen sind, werden dieses Jahr zusätzlich abgeschossen. Das verspricht Dirk Janssen. Zuschauen lohnt sich also. Und damit endet dann auch die Fliegenkirmes.

Von Michael May