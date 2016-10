KEPPELN. Auch in diesem Jahr feierte Keppeln seine Kirmes am zweiten Oktoberwochenende. Mit einem Schuss aus der Böllerkanone der St. Sebastianus Bruderschaft und dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Rainer Weber wurde die Kirmes offiziell eröffnet. Erstmals fand am Kirmesmontag ein „Kirmes-Endspurt für Jedermann mit Bierkrugschieben“ statt. Dem Gewinner winkte ein Fünf-Liter-Fass Bier. Für gute Tanz- und Unterhaltungsmusik während des Festes sorgte Alleinunterhalter Roland Zetzen.

