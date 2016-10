Neu am Kirmesmontag: „Kirmes-Endspurt für Jedermann mit Bierkrugschieben“

KEPPELN. Keppeln feiert seine Kirmes wieder am zweiten Oktoberwochende im Festzelt an der „Dorfschule“ an der Rosenstraße.

Los geht’s am Freitagabend, 7. Oktober, ab 20 Uhr, mit einer Oldiethek, gestaltet von der Band „Twilight Fever“. Am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr, wird die Kirmes dann offiziell eröffnet. Mit der Böllerkanone der St. Sebastianus Bruderschaft wird die Kirmes offiziell „angeschossen“. Bürgermeister Rainer Weber wird dann den Fassanstich vornehmen und es gibt Freibier. Für die Kinder gibt’s Freifahrten auf den Karussells.

Abends geht es mit Livemusik im Festzelt weiter. Die bekannte und beliebte Top-Cover-Band „Royal Flash“ wird beim Landjugendball ab 20 Uhr bestimmt das Zelt rocken.

Wer am Sonntag, 9. Oktober, nicht mit eigener Kraft aus dem Bett kommt, sollte die Ohren offen halten: Der Musikverein König David wird ab 7 Uhr zum traditionellen Kirmeswecken durchs Dorf ziehen. Um 9.30 Uhr ist dann Gottesdienst mit dem Kirchenchor Cäcilia Keppeln, anschließend finden Kranzniederlegung am Ehrenmal und der Festumzug aller Vereine und Gruppen durchs Dorf statt. Dieser Umzug endet mit dem Fahnenschwenken, mit Böllern und Kanonen-Salut auf dem Bolzplatz am Zelt. Für die Zuschauer und Gäste stehen Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

In diesem Jahr nimmt erstmals eine Abordnung der Sint Barbaragilde aus Ravenstein in den Niederlanden mit König, Fähnrich, ‚Vendeliere‘ und Trommler teil. Im Festzelt ist bis dahin das Bier gekühlt: Dort startet dann der Kirmesfrühschoppen. Im Zelt treffen sich dann wirklich alle: „Alt und Jung“, mit und ohne Kinderwagen, natürlich auch, um den diesjährigen Ordensträger van et Möökeshüss aus erster Hand zu erfahren. „Queeken-Ütruuper“ Willi van Doornick wird den Ordensträger bekannt geben. Der Musikverein König David gibt ein Platzkonzert, das Queekenballett wird auftreten. Natürlich gibt es auch wieder Show- und Musikeinlagen. Der DJ sorgt für die Tanzmusik.

Für den Kirmesmontag, 10. Oktober, haben sich die Keppelner Vereine diesmal etwas Neues einfallen lassen. Ab 20 Uhr startet im Zelt der „Kirmes-Endspurt für Jedermann“. Neben der Verlosung kann sich jeder im Zelt am Bierkrugschieben auf der Humpenbahn versuchen. Dem Gewinner winkt ein Fünf-Liter-Fass Bier. Für die gute Tanz- und Unterhaltungsmusik sorgt live der Alleinunterhalter Roland Zetzen. Da sollte man unbedingt dabei sein. Der Eintritt ist – genauso wie natürlich auch am Sonntag – frei.

„Vööl Glöcks met dij Kermes „wünschen alle Keppelner Vereine und der Festwirt Ludger Wulle.