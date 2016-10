Heimat- und Förderverein Pont lädt zum 20. Herbst- und Kartoffelmarkt ein

PONT. Zum 20. Mal veranstaltet der Heimat- und Förderverein Pont am morgigen Sonntag, 16. Oktober, seinen beliebten Herbst- und Kartoffelmarkt. An fast 40 Ständen präsentieren sich die ortsansässigen Vereine, Firmen und Geschäfte in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Ponter Ortskern. Dabei steht natürlich nicht nur die Kartoffel im Mittelpunkt, sondern viele Angebote rund um das Thema Herbst erwarten die Besucher.

Unter dem Motto „Einkaufen und Genießen“ wird den Besuchern wieder ein attraktives Programm geboten. An Stellwänden und Infoständen präsentieren verschiedene Ponter Vereine und Firmen ihre Angebote und Aktivitäten. Schon obligatorischer Bestandteil des Herbst- und Kartoffelmarktes sind Obst und Gemüse, Äpfel, Kürbisse, Kartoffeln und mehr, die erntefrisch vom Feld angeboten werden. Besonders begehrt sind in jedem Jahr auch das frischgebackene Kartoffelbrot der Brasilienhilfe Pont sowie die selbstgemachte Marmelade.

Hobbygärtner und Pflanzenfreunde wird die große Angebotspalette an Herbstblumen und -pflanzen erfreuen. Gärtner und Floristen halten Balkon- und Gartenblumen sowie bepflanzte Schalen bereit. Zudem gibt es Tipps und Ratschläge, wie man mit Blumen und Pflanzen originelle Tischdekorationen fertigen kann. Zubehörartikel wie Gartengeräte, Accessoires, Geschenkartikel und Näharbeiten erweitern das Angebot. Auch die begehrten Schälmesser und Küchenhandtücher sind wieder erhältlich und auch selbstgebackene Hundekekse werden angeboten.

Zur morgigen Veranstaltung öffnen sich auch die Türen des ehemaligen Volksbank-Gebäude. Das neue Dienstleistungszentrum, das hier am 2. November eröffnen wird, präsentiert interessierten Besuchern seine zukünftigen Angebote. Die Firma Georg Thissen stellt beim Herbst- und Kartoffelmarkt aktuelle Modelle sowie verschiedene Gebrauchtwagen aus und die Firma Aßmann ist mit Fahrrädern und Landmaschinen vertreten. Die Musikschule Büren bietet gebrauchte Instrumente an und auch Haus Golten ist zum ersten Mal mit einem Informationsstand dabei.

Die Volksbank an der Niers veranstaltet beim Herbst- und Kartoffelmarkt das Spiel „Vo-Buzzer“ und lädt alle Besucher zum Mitmachen ein. Der Erlös wird einem guten Zweck gespendet. Auch der St.-Antonius-Kindergarten und der Sprachheilkindergarten des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer beteiligen sich mit Aktionen an diesem Tag, unter anderem werden wieder Schmörkes mit Dipp angeboten. Der Ponter Karnevalsverein „Pontifex Maximus“ ist mit einem Süßigkeitenstand vertreten, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft informiert über die Tolkien-Tage in Pont und auf dem Kindertrödelmarkt bieten Ponter Kinder ihr ausrangiertes Spielzeug, Bücher und anderes mehr zum Verkauf an. Mit dabei ist auch der Musikverein Pont, der sich mit musikalischen Darbietungen präsentiert und am Probenraum frische Pöfferkes anbietet. Die Ortsbauernschaft ist am morgigen Sonntag zudem mit einem Sinnesparcour vor Ort.

Heimat- und Förderverein sucht den Kartoffelkönig

Zum 20. Jubiläum gibt es einige besondere Attraktionen: So schenkt der Niersbäcker dem Heimat- und Förderverein 20 Meter Apfelkuchen, der zum „Geburtstag“ an die Besucher verteilt wird. Wer möchte, kann eine Spende für den Sozialausschuss Pont leisten. Zudem haben das Versicherungsbüro Bendgens und die Spedition Ahland 1.000 Stofftaschen mit dem Aufdruck „20 Jahre Herbst- und Kartoffelmarkt Pont“ gespendet, die beim Einkauf an den Ständen ausgegeben werden, und auch der Heimat- und Förderverein Pont hält an seinem Stand eine Jubiläumsüberraschung für die Besucher bereit.

Für das leibliche Wohl der Besucher beim Herbst- und Kartoffelmarkt ist wie immer bestens gesorgt: Die Landfrauen bieten in der Cafeteria im Haus der Vereine ihre selbstgebackenen Kuchen an und die Kfd Pont tischt ein Salatbuffet auf. Federweißen und Zwiebelkuchen serviert der MGV Rheingold, frisch gepressten Apfelsaft können die Besucher aus der Apfelpresse des Kinderhauses „In der Schanz“ genießen.Der Heimat- und Förderverein Pont ist wieder mit einem eigenen Stand vor dem Haus der Vereine vertreten. Hier soll der Kartoffelkönig oder die Kartoffelkönigin gekürt werden. Wer die schwerste Kartoffel am morgigen Sonntag mit nach Pont bringt, darf den Pokal mit nach Hause nehmen. Zudem führen die Organisatoren wieder einen Kartoffel-Schätzwettbewerb durch, bei dem die Anzahl Kartoffeln in einem Weidenkorb möglichst genau geschätzt werden soll. Und auch der Wettbewerb für Kinder „Das schönste Kartoffelgesicht“ wird durchgeführt. Hier können Kinder ihre kreativ, mit Stift, Pinsel oder Schnitzmesser, gestalteten Kartoffeln einreichen. Eine Jury entscheidet über die schönsten Kartoffelgesichter. Ortsbürgermeister Rolf Pennings wird gegen 16.45 Uhr die Preise und Pokale an die Gewinner der Kartoffelwettbewerbe überreichen.Für alle Besucher ist morgen auch die Ponter Pfarrkirche St. Antonius wieder geöffnet. Einige Informationstafeln informieren über die Kirche und ihre Geschichte. Und es gibt ein Kirchen-Quiz: Die Gewinner erwarten drei schöne Preise.Der Heimat- und Förderverein weist darauf hin, dass der Heyerkirchweg morgen nur von der Ponter Dorfstraße aus befahrbar ist, um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu sichern. Zudem ist der Besuch des Herbst- und Kartoffelmarktes in Pont auch mit dem Stadtbus „de Geldersche“ möglich. Gelderns Verkehrsbetrieb hat für den 16. Oktober einen Sonderfahrplan für die StadtLinie SL 9 aufgelegt, der die Fahrt zum Herbst- und Kartoffelmarkt nach Pont mit in die Runde einbindet. Die Haltestelle ist am Ponter Markt/Antoniusstraße.