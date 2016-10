7. Enni Night of the Bands in Xanten in 13 Lokalen mit 15 Gruppen

XANTEN. Wer eine Nacht durchfeiern möchte, kann sich ab sofort eine Eintrittskarte für die 7. Enni Night of the Bands am 12. November in Xanten besorgen. In 13 Gaststätten spielen insgesamt 15 Bands und lassen keine musikalischen Wünsche offen.

„Eine tolle Veranstaltung, die inzwischen Tradition hat“, lobt Heinz Waldermann vom Kooperationspartner, der Volksbank Niederrhein. Dort, in allen teilnehmenden Lokalen und bei der Tourist Information Xanten läuft bereits der Vorverkauf zum Ticketpreis von 12 Euro.

„Wer in Xanten wohnt und sich das entgehen lässt, ist selber schuld“, werben Adam Ruta vom Veranstalter Gastro Event und Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer. Stolz sind sie auf die Rekordbeteiligung von 15 Bands in Xanten, davon zehn Bands, die erstmals in der Römerstadt spielen.Besonders freuen sich die Veranstalter, dass dass Jugendzentrum Exit mit dabei ist. „Von drei jungen Bands wird Metal geboten und damit auch Jugendliche angesprochen“, stellt Ruta das Programm ab 20.30 Uhr in der Jugendkulturwerkstatt vor.

Mit Partyschlager eröffnen „Fresh & Fun“ im Landhaus an der Xantener Nordsee um 18.30 Uhr die Enni Night. 19 Uhr ist der bekannte Boogie Man Thomas Nowak zu Gast im Hotel an der Marspoort und begeistert mit Boogie & Rock‘n‘Roll. „Session light“ spielt ebenfalls ab 19 Uhr im Eiscafe Teatro Cover-Songs.

Deutsche Songs bietet die Gruppe Doris-D ab 20 Uhr im Plaza de Mare.

Aus den Niederlanden reisen „Le Blues Encore“ an und bringen Blues zu Gehör ab 20 Uhr im Restaurant An de Poort.

Zur Römischen Herberge gehört bei der Enni-Night Rock‘n‘Roll, in diesem Jahr dargeboten von den „Boomchikas“ ab 20 Uhr.

Etwas lauter geht‘s ab 20.30 Uhr in der Jugendkulturwerkstatt zu, wenn nacheinander Call of Charon, Godless Me und Souls at War – drei junge Bands aus der Region – auftreten.

Die „Kaffeemühle“ gerade erst eröffnet an der Siegfriedstraße 37, ist ebenfalls Veranstaltungsort. „Glam Bam“ bringt Glamrock 70 zu Gehör und ist gleichzeitig auch authentisch im Outfit – ab 20.30 Uhr ein Genuss für Ohren und Augen!

Handgemachte Musik mit Oldies & Rockclassic bringt die Band Pulg & Play Duo dar ab 21 Uhr in De Kelder in der Klever Straße 12.

Im Pub 87 in der Marsstraße 87 mischt die seit Jahren bekannte Gruppe Migenda das Publikum ab 21 Uhr auf.

„Forumula 4“ ist ebenfalls in jedem Jahr verteten, Frontmann Ljubisa Racic im Leopardenkostüm bietet eine Rockshow ab 21.30 Uhr im Einstein.

Zum Ausklang der Nacht spielen wie gewohnt ab 22 Uhr „Granufunk“ im Hotel Neumaier Funk, Soul und Rhythm and Blues und „Moodish“ Coversongs im Ristorante Teatro.

Alle Bands spielen jeweils vier Stunden, wer nichts verpassen möchte, muss seinen Zeitplan eng stricken. Hilfestellung beim Transport leisten Nibelungenexpress und Shuttle-Bus, die kostenfrei die Veranstaltungsorte anfahren.