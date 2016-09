NN verlosen 3 x 4 Tickets für den Abenteuerspielpark in Venlo-Tegelen

TEGELEN. Die Halloween Saison begeistert nicht nur Teenager, sondern auch Kinder bis zu zwölf Jahren. Deshalb dreht sich im Abenteuerspielpark Klein Zwitserland in Venlo-Tegelen, vom 1. bis 31. Oktober, alles um „Halloween“. Klein Zwitserland ist der einzige Spielpark der Niederlande, der ein Halloween-Spektakel für kleinere Besucher bietet.

Finstere Gestalten verwandeln sich im Klein Zwitserland in richtig nette Geister, so dass den kleinen Gästen keine Angst eingejagt wird, denn schließlich soll Halloween ja auch Spaß machen. Geschminkt als Hexe, Zauberer oder Gruselgestalt entdecken die Kinder das Abenteuerland oder wird eine Gruseltour durch die Halloween Adventure Minigolfanlage unternommen. Der Spielpark beherbergt im Halloween-Monat zahlreiche gefürchtete, gefährliche und lustige Geister. Zu gruselig für kleine Halloween-Fans? Dann kann ein Kürbis ausgehöhlt oder ein Zauberstab gebastelt werden.

Natürlich darf auch im gesamten Spielpark nach Herzenslust gespielt, gebastelt und getobt werden. Die Kids können natürlich auch die längste Tunnelrutsche Europas ausprobieren. Auch für die Allerkleinsten gibt es im Kleinkinderland jede Menge zu erleben. An das leibliche Wohl ist ebenfalls gedacht – wie wäre es mit Halloween-Leckereien, einem Zaubertrunk oder einem selbst gebackenen Brötchen am Lagerfeuer? Gruseliges Adventure Minigolf Die Adventure Minigolfanlage Goldrush wird im Oktober ebenfalls in eine richtige Geisterbahn verwandelt. Auf 18 schaurigen Freilandbahnen muss der Ball an gruseligen Hindernissen vorbei mit möglichst wenig Schlägen eingelocht werden – ein Gruselspaß für die ganze Familie. Kinder, Teens und Eltern, die sich so richtig erschrecken lassen möchten, sind hier genau richtig. Abends wird die Anlage schaurig-schön beleuchtet. Highlight sind die Halloween-Abende am 28., 29. und 30. Oktober, für echte Wagehälse ist die Halloween Adventure Golfrush dann bis 22 Uhr geöffnet. Klein Zwitserland ist bis zum 30. November täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Eintrittspreise unter www.klein-zwitserland.de.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 4 Tickets für den Abenteuerspielpark. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Klein Zwitserland “ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 6 Oktober. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.