Autofahrer sollten ihr Fahrzeug sorgfältig auf die kalte Jahreszeit vorbereiten

Die Scheibenwischer zu erneuern dauert nur wenige Minuten. Ein geringer Aufwand, der aber buchstäblich Leben retten kann: Sind die Wischer bereits stark abgenutzt, können sie etwa bei Nebel oder Schneematsch zu Schlieren auf der Scheibe führen und dem Fahrer die Sicht rauben – ein gefährlicher Blindflug, der in Sekundenbruchteilen zu schweren Unglücken führen kann.

Gerade in der nasskalten Jahreszeit gilt: Sehen und gesehen werden ist im Straßenverkehr besonders wichtig. Autofahrer sollten sich und ihr Fahrzeug darauf einstellen und einen Werkstatt-Check nutzen.

Wetterkapriolen und ihre Risiken im Straßenverkehr

Früh einsetzende Dunkelheit, Starkregen, Nebel oder Schneetreiben: Die Herbst- und Wintermonate halten für Verkehrsteilnehmer so manche unangenehme Überraschung bereit. „Bei schwierigen Wetterverhältnissen ist die volle Konzentration gefragt – umso wichtiger ist es, dass sich der Autofahrer jetzt zu hundert Prozent auf die Technik verlassen kann“, sagt Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale. Bei guter Sicht fange dies an: Korrekt eingestellte Scheinwerfer tragen ebenso zu mehr Sicherheit bei wie Scheibenwischer in einem guten Zustand und eine aufgefüllte Scheibenwaschanlage. Der Profi in der Kfz-Werkstatt nimmt dem Fahrer alles Nötige ab und kümmert sich um die Überprüfung der Komponenten. Auch in diesem Jahr führen bundesweit wieder tausende Werkstätten kostenlose Licht- und Sichttests durch. Organisiert werden die „Lichtwochen“ vom Zentralverband des deutschen Kfz-Gewerbes. Neben der Beleuchtungsanlage werden auch die Scheibenwischer kostenfrei unter die Lupe genommen. Für einen empfohlenen Pauschalpreis werden zusätzlich die Batterie, die Bremsanlage, der Motor und vieles mehr auf Herz und Nieren überprüft. Adressen von Werkstätten in der Nähe und mehr Tipps rund um das Thema Verkehrssicherheit gibt es im Internet unter www.sicher-mit-bosch.de.

Freie Fahrt ohne Kontrolle

Wenn der Lichttest in der Kfz-Werkstatt bestanden ist, wird dies mit der Plakette „Licht-Test 2015″ an der Windschutzscheibe bestätigt. Ein angenehmer Nebeneffekt der Aktion: Bei den im Herbst und Winter häufigen Lichtkontrollen der Polizei werden Fahrzeuge, die mit der Plakette gekennzeichnet sind, meist durchgewunken. So kann ein kurzer Werkstattbesuch am Ende wieder Zeit sparen.