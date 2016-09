NN verlosen Tickets: Halloween für kleine Hexen und Monster im Kernie´s

KALKAR. Wer sich an den letzten beiden Oktoberwochenenden zu Halloween ins Wunderland Kalkar traut wird schaurig-schöne Momente erleben. Kleine Hexen und Monster dürfen sich dann in Kernie´s Familienpark in bester Gesellschaft fühlen: An der einen Ecke braut sich am großen Hexenkessel etwas zusammen, dort drüben spuken zwielichtige, aber trotzdem liebenswerte Gestalten zwischen den Besuchern hin und her. Hat das Kürbisgesicht auf dem Tisch etwa gerade gezwinkert? Vielleicht weiß „Graf Kernie-cula“ Genaueres! Dies wird ein Ausflug mit Gruselspaßgarantie für die ganze Familie.

Das „schönste Halloween“ wartet am 22. und 23. sowie am 29. und 30. Oktober mit tollen Specials auf Mini-Hexen, -Geister und -Monster. Von jeweils 10 bis 18 Uhr wird es regelrecht „spooky“: Viel Mut gehört dazu, gemeinsam mit den Hexen am Eingang einen kunterbunten Willkommenstrunk zu genießen! Der schmeckt nach mehr! Weiter geht es dann zur Erkundungstour durch den Park – vorbei an Vampiren, Zombie-Piraten und Co. Hier werden Kürbisgesichter geschnitzt, woanders brennen Feuerkörbe, über denen die Besucher Leckereien rösten können. Wer plötzlich vor dem „Pumpkinmann“ steht, muss sich nicht fürchten. Es ist der verrückte Abenteurer, der Kürbissuppe verteilt.

Rauch steigt allerdings auch aus dem Labyrinth hervor. Dort verstecken sich Gruselgestalten – ob Sie vielleicht den Weg entlang des sich darin befindenden Parcours weisen? Eile ist angesagt, ihn zu meistern, bevor alle Halloweenfiguren zur großen Parade ab 17 Uhr gerufen werden. Hier entsteht sicherlich das ein oder andere unvergessliche Erinnerungs-Selfie. Natürlich sind auch an diesen Tagen alle 45 Attraktionen, Pommes frites, Erfrischungsgetränke, Softeis, Kaffee, Tee und das Parken inklusive. Wer ganz erschöpft ist von so vielen „unheimlich“ tollen Eindrücken kann selbstverständlich zum Übernachten bleiben. Wer einen schönen Ausflug in den Herbstferien plant ist hier genau richtig und kann bereits vorab die tolle Halloween-Deko bewundern und Grusel-Luft schnuppern! Weitere Infos gibt es unter www.wunderlandkalkar.eu/de/halloween. Hier können auch Tageskarten online gebucht werden.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 4 Tickets für Kernie´s Familienpark. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Halloween“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 6. Oktober. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.