Gefährlicher Eingriff in den Verkehr: Draht über Fahrbahn gespannt

KEVELAER. Bislang wurden der Polizei drei Fälle gemeldet, bei denen unbekannte Täter im Bereich einer Baustelle einen Draht über die Fahrbahn der Friedenstraße gespannt hatten. Der Draht war in einer Höhe von etwa 30 Zentimeter zwischen zwei Bauzäunen gespannt. Am Dienstagmorgen, 4. Oktober, gegen 7.40 Uhr wäre beinahe ein Bauarbeiter über den Draht gestürzt. Am darauffolgenden Tag, 5. Oktober, gegen 20.50 Uhr konnte eine Radfahrerin gerade noch rechtzeitig bremsen. Kurz darauf hatten die Täter den Draht erneut gespannt und ein PKW war in den Draht gefahren. Ob das Fahrzeug dabei beschädigt wurde, ist noch nicht bekannt. Der Draht war so stabil gespannt, dass er mit einer Zange durchschnitten werden musste. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823/1080.