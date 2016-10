Die Eisenbahnfreunde Goch-Kleve laden am Sonntag zur letzten Börse in diesem Jahr ein

GOCH. Eine Sommerpause gab es bei den Eisenbahnfreunden Goch-Kleve e.V. (EFGK e.V.) nur nach außen. Seit der letzten Börse im März wurde an allen Clubanlagen abgerissen und wieder aufgebaut, wie man es sonst nur auf der Autobahn erlebt!

Den Besuchern bleiben jedoch am Sonntag, 9. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, die üblichen Begleiterscheinungen von Baustellen erspart. In der Miniaturwelt im Maßstab 1 zu 87 erleben sie entweder den abwechslungsreicheren Fahrbetrieb durch vollendete Umbaumaßnahmen oder – wie aus der Vogelperspektive – die Baufortschritte neuer Anlagenteile.

Die kleine Anlage im Eingangsbereich des Clubheims erhielt eine dritte, zusätzliche Fahrstrecke für mehr Abwechslung. Die mittelgroße, noch im Aufbau befindliche Anlage, erhielt ein verdoppeltes Gleis mit geringerer Steigung in den unterirdischen Schattenbahnhof. Damit können mehr und längere Züge als ursprünglich vorgesehen unter der eigentlichen Anlage verschwinden und später wieder erscheinen. Dieser Umbau und die dazu nötige Erweiterung der Grundfläche mussten vor dem Landschaftsbau erfolgen.

Bei der großen Clubanlage wurden über 15 Weichen und 60 Meter Gleise auf ihren endgültigen Modul-Kästen befestigt, da sie zum Testen bisher nur provisorisch verlegt waren. Diese Änderungen im Schattenbahnhof sorgten bereits für eine verbesserte Zugfolge. Derzeit wird an einer großzügigen Erweiterung dieser Clubanlage gebaut, damit die Zuschauer zukünftig vorbildgetreu lange Züge längere Zeit genüsslich durch die Landschaft verfolgen können!

Die fünfte Baustelle bietet ab sofort ein Schmankerl für Märklin-Freunde: Blechgleise und -fahrzeuge sorgen für nostalgischen Ohrenschmaus. Die funkenziehenden Mittelschleifer erzeugen den Ozongeruch, den viele aus ihrer Kindheit kennen. Beim Näherkommen erinnert warmer Ölgeruch an die große Bahn!

Außerdem gibt es in der Benzstraße 24 im Industriegebiet Nord von Goch wieder ein Angebot von neuwertigen und gebrauchten Fahrzeugen und Zubehörteilen. Der Lokdoc kümmert sich um elektromechanische Notfälle und die Großmodelle zum Anfassen runden das Programm ab.

Obwohl auf drei Clubanlagen Fahrbetrieb gezeigt wird, wollen die EFGK auch ihre derzeitigen Bauaktivitäten vorstellen. Geländebau, Gleisbau, Landschaftsbau sowie Einsatz von Elektrik, Elektronik und Digitalsteuerung hält die älteren, jüngeren und neueren Mitglieder in Schwung. Alle interessierten Jugendlichen und Wiedereinsteiger können sich daher unverbindlich informieren, inwieweit sie an diesen Erfahrungen teilhaben möchten. Die EFGK bieten die Gelegenheit, je nach Interesse an verschiedenen Teilen der Clubanlagen mitzubauen, damit auch zuhause erfolgreicher gebastelt werden kann.

Die Börse am Sonntag ist die letzte für dieses Jahr. Interessierte Jugendliche und Wiedereinsteiger, die Rat suchen oder sogar aktiv mitmachen möchten, sind auch an den Clubabenden, dienstags von 18 bis 20 Uhr, im Clubheim herzlich willkommen. Für Interessenten und Mitglieder, für die Dienstagabende ungünstig sind, werden derzeit alternative Termine, zum Beispiel an Samstagen, angedacht. Als weiterer Anreiz wurde außerdem dieses Jahr der Beitrag für Erwachsene auf 7,50 Euro pro Monat gesenkt! Weitere Informationen auf www.efgk.cabanova.de.