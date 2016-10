Folklore bei „275 Jahre Pfälzer am Niederrhein“

PFALZDORF. Die Jugendtanzgruppe Pfalzdorf begrüßt am Sonntag, 9. Oktober, acht internationale Folkloregruppen zur Veranstaltung „Europa tanzt unter der Erntekrone“.

Im Rahmen der Jubiläumswoche „275 Jahre Pfälzer am Niederrhein“ wird es im Festzelt am Pfälzerheim international. Nicht nur viele ausländische Sprachen und Dialekte sind zu hören. Die Tänzerinnen und Tänzer aus Schweden, Dänemark, Irland, den Niederlanden, Frankreich, Ungarn, Russland und Deutschland zeigen ihr Können auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Dabei zeigen sie einen Querschnitt durch die europäische Folklore. Irischer Stepptanz ist genauso zu sehen wie Klompentanz aus den Niederlanden und Ausdruckstanz aus Frankreich. Nordische Tänze aus den Ländern von Michel und Co gesellen sich zu ungarn-deutschen Klängen. Nicht zuletzt wird das ganze durch melancholische russische Volksweisen abgerundet.

Katrin Seven, Vorsitzende der Jugendtanzgruppe, freut sich über den Besuch: „Es ist schön, die Gruppen hier in Pfalzdorf zu haben. So viele Gruppen auf einmal findet man sonst nur auf den gro­ßen Folklore-Festivals. Für uns ist es das zweite Mal innerhalb von fünf Jahren, dass wir ein großes Volkstanzevent in Pfalzdorf organisieren.“ Möglich gemacht wird die Veranstaltung durch ein zweites Jubiläum. Die Folkloregruppe „Klingende Windrose NRW“ feiert am selben Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen. Sie hat die Gruppen nach Deutschland eingeladen. Am 9. Oktober unternehmen die Gruppen einen Abstecher nach Pfalzdorf zu ihrem einzigen Auftritt in Deutschland.

Die „Klingende Windrose“ hat bereits eine lange Erfahrung in Internationalen Begegnungen; so hat sie bereits 21 Mal eine Internationale Woche der Begegnung mit Teilnehmern aus ganz Europa ausgerichtet. Auch sie wird am 9. Oktober Ausschnitte aus ihrem Programm zeigen. Die bunten Aufführungen der Gruppen finden von 11 bis 15.30 Uhr im Festzelt am Pfälzerheim (Kirchstraße 105) statt. Der Eintritt ist kostenlos.