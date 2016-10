Einbruch in einen Supermarkt:

KELLEN. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 17. Oktober, 2.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Emmericher Straße eine Tür an der Rückseite eines Supermarktes auf. Die Täter begaben sich im Markt zu einer Bäckerei. Dort hebelten sie einen Wandtresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.