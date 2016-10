Die Proben laufen auf Hochtouren für die Premiere am 6. November in Oberhausen

OBERHAUSEN. Nur noch ein paar Wochen bis zur Premiere von Disneys Musical „Tarzan“ im Stage Metronom Theater in Oberhausen! Auf mehr als 2.900 Quadratmetern wird seit einigen Wochen bis zu zehn Stunden täglich trainiert. Die Probebühne wird zum Dschungel! Immer wieder hört man die typischen Affenlaute, dann den bekannten Tarzan-Schrei, dazwischen präzise Anweisungen des Associate Directors Jeff Lee, es wird geflogen, aus schwindelerregender Höhe in die Tiefe gesprungen, gesungen, getanzt.

Das Ape Movement, der gekrümmte Affengang mit gebeugten Knien, abgestützt auf den Fingerknöcheln, muss so perfekt sein, dass menschliche Bewegungen nicht mehr zu erkennen sind. Gleiches gilt für die entsprechende Gestik und die Affenlaute – eine außergewöhnliche Herausforderung für die 36 internationalen Darsteller. Jeff Lee hat alles im Griff: „Den Dschungel lebendig werden zu lassen, ist ein großes Abenteuer für uns alle. Langsam fügt sich alles zusammen, die harte Arbeit und der große Zeitaufwand werden sich spätestens bei der Premiere am Samstag, 6. November, auszahlen. Tarzan ist ein legendärer Charakter, der sowohl durch das Design und die Originalregie von Bob Crowley sowie durch die einmalige Musicalinszenierung für das Publikum zum Greifen nah ist. Wir laden die Zuschauer ein, Teil dieser einzigartigen Dschungelwelt zu werden – und das Stage Metronom Theater in Oberhausen ist dafür wie geschaffen.“

Tarzans Geschichte ist weltberühmt und hat bis heute viele Generationen begeistert:

Nach einem Schiffbruch nahe der Küste Afrikas wird der kleine Tarzan mit seinen Elternan einen menschenleeren Strand gespült. Vater und Mutter werden Opfer eines Leopardenangriffs, und das Kind bleibt als Waise zurück. Das Gorilla-Weibchen Kala nimmt sich seiner an und zieht ihn in der Gemeinschaft der Affen groß. Nicht allen ist er gleichermaßen willkommen. Clan-Oberhaupt Kerchak sieht ihn als Eindringling, der eine Gefahr für seinen Stamm darstellt. Und auch Tarzan spürt, dass seine Wurzeln eigentlich woanders liegen. Jahre später trifft eine Expedition im Dschungel ein und Tarzan – mittlerweile ein junger Mann – steht zum ersten Mal Menschen gegenüber. Unter ihnen ist die hübsche Jane. Diese Begegnung ist der Anfang einer großen Liebe, die sie schon bald vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens stellt. Tickets und Informationen gibt es unter der Hotline 01805-4444 oder www.musicals.de.