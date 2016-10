Comedy als Dankeschön

Benefiz-Kabarett mit „Ozan & Tunç“ am 21. Oktober im Stadttheater Emmerich

EMMERICH. Auf ein „sehr abwechslungsreiches Programm“ können sich laut Emmerichs Kultur-Chef Michael Rozen­daal die Besucher am Freitag, 21. Oktober, im Stadttheater freuen. Dann gastiert ab 20 Uhr das Comedy-Duo „Ozan & Tunç“ im Rahmen eines Benefiz-Kabaretts in der Hansestadt. Die Eintrittgelder kommen dabei vollständig Flüchtlingskindern zugute, dank der Unterstützung der Stadtwerke.

Die Idee, die beiden Comedians mit Migrationshintergrund nach Emmerich zu holen, hatte Sabina Palluch, Mitglied im Integrationsrat. Die Stadtwerke ermöglichen nun die Umsetzung – quasi als Dankeschön. Denn: „Es gibt bei uns im Haus immer wieder mal Verständigungsprobleme, wenn unsere Berater mit Kunden aus anderen Ländern zu tun haben, die neu in Deutschland sind und sich mit der Stromversorung und dem Ablauf nicht auskennen“, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Sarah Mantwill. Hinzu kämen Sprachbarrieren. Daher habe man eine Infobroschüre zur Energieversorgung in verschiedenen Sprachen verfasst – bei der Übersetzung half der Integrationsrat. „Wir haben uns daraufhin gefragt, was wir im Gegenzug tun können“, sagt Mantwill. So kam die Zusammenarbeit beim Charity-Kabarett zustande.

Mit Ozan Akhan, 1966 in Izmir geboren, und dem gebürtigen Hamburger Tunç Denizer (Jahrgang 1967) kommen laut Rozendaal „zwei Vertreter der Hybrid-Comedy“ nach Emmerich: „Sie machen alles auf der Bühne – Musik, Gesang, Slapstick, Polit-Satire.“ Stets drehe es sich um das Thema Einwanderung, „ein Stück weit nehmen sie sich dabei auch selbst auf die Schippe“, sagt Rozendaal. Gemeinsam haben sie in Izmir Schauspiel und Theaterwissenschaften; während Ozan zum Ensemble der Kölner Stunk-Sitzung gehört, ist Tunç fester Bestandteil des „Pink Punk Pantheon“ in Bonn.

Vorverkauf

Karten gibt es im Theaterbüro im PAN, Agnetenstraße 2, unter Telefon 02822/93990, und an der Abendkasse.

„Manchmal entstehen

Ideen in der Straßenbahn“

Interview mit dem Comedy-Duo „Ozan & Tunç“

Für das Rahmenprogramm sorgt ab 19 Uhr der Integrationsrat. „Unter anderem treten der Sänger Asik Fedai und eine Kindertanzgruppe der Moscheegemeinde auf“, sagt dessen Vorsitzende Seyran Dag. Zudem gibt es kleine Spezialitäten aus anderen Kulturkreisen. Der Eintritt zur Benefiz-Veranstaltung kostet zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Schüler und Studenten. Flüchtlinge sind ebenfalls eingeladen, für sie ist der Eintritt kostenfrei. Das Geld soll über das Netzwerk „pro Kids“ vollständig an Flüchtlingskinder gehen, „man könnte damit beispielsweise einen Ausflug oder Fahrradhelme finanzieren“, sagt Vera Artz, Leiterin der Stabsstelle Integration und Asyl in Emmerich. „Das ist aber nur möglich, weil die Stadtwerke alle Kosten für Künstler und Stadttheater übernehmen“, betont Michael Rozendaal abschließend.

Wo und wie haben Sie sich kennengelernt?

Ozan & Tunç: Wir haben uns 1988 in Izmir, während unseres Theaterwissenschaft und Schauspiel-Studiums kennengelernt. Seitdem sind wir gut befreundet und haben gemeinsam in vielen Projekten gearbeitet.

Wie haben Sie den Weg zur Comedy und letztlich speziell zur „Hybrid-Comedy“ entdeckt?

Ozan & Tunç: Unsere Familien fanden uns schon immer lustig. Als uns auch unsere Schulkameraden und Freunde lustig fanden fühlten wir uns berufen. Früher haben wir Quatsch gemacht, heute verdienen wir unser Geld damit. Den Begriff „Hybrid-Comedy“ haben wir erfunden. Unsere Comedy verbindet verschiedene Comedystile.

Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre verschiedenen Sketche und Rollen, die Sie in ihrem Programm annehmen?

Ozan & Tunç: Aus dem Leben. Wir haben Familie und Freunde. Manchmal muss man wirklich nur in der Straßenbahn sitzen oder eine Doku anschauen, und schon entstehen Figuren oder Ideen.

Worauf dürfen sich die Zuschauer in Emmerich bei „Ab und Zuwanderer“ freuen?

Ozan & Tunç: Einen turbulenten, abwechslungsreichen, und kurzweiligen Abend mit verrückten Ideen und komischen Figuren.