Bewaffneter Überfall auf

WALBECK. Zwei unbekannte maskierte Täter überfielen gestern Abend, 4. Oktober, gegen 20.30 Uhr einen Supermarkt an der Straße Küpperssteg mit einer Schusswaffe. Als zwei Angestellte, eine 22-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, nach Geschäftsschluss den Supermarkt verlassen wollten, drangen die beiden Täter in das Gebäude ein. Einer der Täter bedrohte die Angestellten mit einer schwarzen Pistole. Sie fesselten die 22-Jährige. Dann zwang der bewaffnete Täter den 28-Jährigen, den Tresor mit den Tageseinnahmen zu öffnen und ihm das Bargeld zu geben. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Beide Täter hatten Wollmützen über das Gesicht gezogen, an denen Augenlöcher ausgeschnitten waren. Beide sprachen Deutsch mit Akzent, waren etwa 1,80 Meter groß und trugen dunkle Winterjacken. Einer der Täter hatte eine auffällig tiefe Stimme, eine südländische Hautfarbe und dunkle Augen. Er trug eine schwarze enge Jeanshose. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824/ 880.