Jetzt anmelden zum Tag des Ehrenamtes am 17. November im Schützenhaus

XANTEN. Ohne Ehrenamt würden in fast allen Städten und Gemeinden der Region vieles nicht möglich sein. Das Ehrenamt ist eine unglaublich wichtige Stütze des Sozialgefüges geworden, denn all das, was Ehrenamtler für die Gemeinschaft leisten, könnte kein Sozialstaat je bezahlen. Dieses Engagement zahlreicher Xantener Bürger will die Stadt nun mit einem eigenen Tag des Ehrenamtes würdigen und hat sich dafür tatkräftige Partner mit ins Boot geholt.

„Mit einem neuen Konzept wollen wir uns bei all denjenigen bedanken, die hier ehrenamtlich tätig sind“ so Bürgermeister Thomas Görtz bei der Vorstellung des Projektes. „Es soll für sie ein ganz besonderer Nachmittag werden, der unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringt.“ Doch die Stadt hat für solche Anlässe nur ein verhältnismäßig geringes Budget zur Verfügung und so ist man auf Unterstützung angewiesen. Die fand man bei zwei Partnern: Die Herman van Veen-Stiftung und die Sparkasse am Niederrhein. Mit Hilfe dieser Partner ist es gelungen, zum Tag des Ehrenamtes einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen: Bernd Stelter, der erst vor kurzem beim open-air Kabarett an der Xantener Südsee war, wird der sicher sehr unterhaltsame Ehrengast des Tages sein.

Der Xantener Hans-Werner Neske, erster Vorsitzende der Herman van Veen-Stiftung, machte diesen Auftritt möglich, für den der Kabarettist keine Gage bekommen wird. „Bernd Stelter gehört zu den vielen prominenten Botschaftern und Freunden unserer Stiftung“ so Hans-Werner Neske. Als er von unserem Vorhaben hörte, hat er sofort seine Termine gecheckt und konnte tatsächlich noch diesen Auftritt am Nachmittag dazwischen schieben.“

Die Stiftung widerum gehört auch zu den „Gewinnern des Tages“, denn die Sparkasse am Niederrhein erklärte sich im Gegenzug sofort dazu bereit, sie mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. Das ganze also ein Dreier-Konstrukt, von dem letztendlich alle profitieren. „Das Thema Ehrenamt wird ja schon seit Jahren von der Sparkasse begleitet“ so Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake. „Man kann gar nicht hoch genug bewerten, was da geleistet wird. Deshalb sind wir froh, über diesen Weg den Dank fürs Ehrenamt unterstützen zu können.“ Der Tag des Ehrenamtes findet am Donnerstag, 17. November ab 15 Uhr im Schützenhaus Xanten statt. „Begonnen wird mit einer üppigen nieder­rheinischen Kaffeetafel, die alles bietet, was dazu gehört“ verspricht Michael Neumaier als Wirt des Schützenhauses.

Das Unterhaltungsprogramm umfasst neben dem halbstündigen Auftritt von Bernd Stelter auch ein Konzert der Chorgemeinschaft Lüttingen, die noch einmal Songs von Udo Jürgens singt, mit der sie kürzlich erst begeisterte. Jeder, der sich in Xanten ehrenamtlich engagiert – auch außerhalb eines Vereins oder einer Organisation – ist zu diesem Anlass eingeladen. Allerdings muss man sich im Vorfeld unter Angabe der ehrenamtlichen Tätigkeit anmelden. Da die Zahl der Sitzplätze im Schützenhaus auf 200 begrenzt sind, werden die Anmeldungen nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtig.

Anmeldungen können per E-Mail bis 4. November erfolgen an: ehrenamt@rathaus-xanten.de oder telefonisch bei Carolin Schwartz unter 02801/772 323.