Akkordeon und Balalaika begleiten die jungen Sänger in Weeze

WEEZE. Auf Einladung der Gemeinde Weeze reist der russische Kinder- und Jugendchor „Mladuschka“ zum dritten Male nach Weeze. Am Sonntag, 30. Oktober, 19.30 Uhr, gastiert der Chor mit einem Benefizkonzert im neuen Bürgerhaus Weeze. Ein Tag später am Montag, 31. Oktober, 19 Uhr, wird der Chor zusammen mit dem Chor „Lavanda“ des Vereins Hafen der Hoffnung e. V. im Kolpinghaus Kleve auftreten.

Die jungen Sänger des Chores sind Teil eines Ensembles für russische Volkslieder der Kindermusikschule „Dimitri Schostakowitsch“ aus Kaliningrad (Königsberg). Die künstlerische Leitung des Ensembles liegt in den Händen von Lidia Dunajewa, einer Künstlerin der Russischen Föderation. Chormeisterin ist Tanja Fedotowa. Zusammen mit dem Akkordeonspieler Dima Briginevic, der Balalaikaspielerin Inna Gotovik und dem Bassbalalaikaspieler Anton Kirillow tritt das Ensemble auf. Das Ensemble „Mladuschka“ musiziert seit mehr als 20 Jahren an der Musikschule Kaliningrad und wurde im Jahre 2007 zum besten Kinder- und Jugendchor ganz Russlands gekürt. Gefördert wird „Mladuschka“ durch den deutschen Verein „Anthropos e. V. – Für die Kinder dieser Welt“. Der Kinder- und Jugendchor ist seit fast 20 Jahren zu Gast im Ortsteil Neuholland der Stadt Liebenwalde, wo er immer wieder Konzerte gegeben hat. Die Weezer Kontakte zum Chor sind letztendlich über die Stadt Liebenwalde aus dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg zustande gekommen. Bei einem Besuch haben Bürger aus Weeze den Chor „live“ erlebt. Sie kamen voll des Lobes zurück und der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken, nahm dies zum Anlass den Kinder- und Jugendchor „Mladuschka“ über Gerhard Steger aus Liebenwalde und Jürgen Leiste vom Verein „Anthropos – Für die Kinder dieser Welt“ auch nach Weeze einzuladen. Mittlerweile ist der Chor zum dritten Male zu Besuch in der Gemeinde Weeze. Der Erlös der zwei Konzerte in Weeze und Kleve wird dem Chor zugutekommen. Schließlich nimmt das Ensemble eine lange Reise auf sich und es entstehen auch Kosten, die gedeckt werden müssen: Neben Unterkunft und Verpflegung darf man auch die Spritkosten nicht vergessen. Dennoch ist der Eintritt zu den Konzerten in Weeze und Kleve frei. Aus diesem Grunde werden bei diesen Auftritten freiwillige Spenden sehr gerne entgegengenommen.