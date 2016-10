Am 10. November in der Begegnungsstäte Winnekendonk

WINNEKENDONK. Auch 2017 wird wieder ein Big Challenge-Jahr. Am Dienstag, 10. November, gibt das Organisations-Team des BIG Challenge-Vereins mit Georg Biedemann den Startschuss für viele sportliche Veranstaltungen. Dazu zählt der große Big Challenge-Tag am 24. Juni 2017 am Niederrhein.

Ziel ist es, erneut Spendengelder für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln. Das Geheimnis, wieviele Spenden im Jahr 2016 zusammen kamen, lüften die Organisatoren ebenfalls am 10. November. Gerd Nettekoven, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Krebshilfe wird die Spende in Empfang nehmen. Ein weiteres Highlight des Abends soll der Auftritt von Torsten Will sein. Der Erfolgstrainer wird in seinem etwa 40-minütigen Vortrag erklären, warum Erfolg im Kopf beginnt und was gute Motivation auszeichnet. Die Abendveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der öffentlichen Begegnungsstätte Winnekendonk, Marktstraße 16. Der Eintritt ist frei. Sportler, Spender, Helfer und Interessierte sind zur Teilnahme eingeladen. Zwecks besserer Planung wird um eine formlose Anmeldung bis zum Montag, 31. Oktober, per E-Mail an info@bigchallenge-deutschland.de gebeten. Weitere Infos unter www.bigchallenge-deutschland.de.