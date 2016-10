Noch bis zum 31. Dezember läuft der Wettbewerb um die „fitteste Firma“

NIEDERRHEIN. Es stärkt das Wir-Gefühl, macht Spaß und ist gesund. Noch bis zum Ende des Jahres kann man mitmachen bei der Aktion „Wir suchen die Fittesten“, die von den Volksbanken Kleverland und an der Niers gemeinsam mit dem Kreissportbund und Barmer GEK angeboten wird und in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet. Ziel ist, dass möglichst viele Mitarbeiter einer Firma oder eines Vereins das Sportabzeichen ablegen. Ob in Gold, Silber oder Bronze spielt dabei keine Rolle.

Von Anfang an mit dabei ist die Klever Rechtsanwaltskanzlei Scholten, Oberem & Partner. Belohnt wurde dieses sportliche Engagement 2014 mit dem dritten und im vergangenen Jahr mit dem zweiten Platz. Als Rechtsanwalt Dietmar Gorißen vor drei Jahren den Vorschlag unterbreitete, einfach mal mitzumachen, stand das „Gewinnen“ aber nicht im Vordergrund. „Es ist einfach gut, sich regelmäßig sportlich zu betätigen“, findet sein Kollege, Rechtsanwalt Dr. Holger Heinen, der seinen Part bereits erfüllt und das Sportabzeichen abgelegt hat.

Insgesamt besteht die Klever Kanzlei aus vier Anwälten und sechs Fachangestellten. „In diesem Jahr haben aber nur drei Leute mitgemacht“, räumt der 40-Jährige ein und versichert, dass man im nächsten Jahr wieder Gas geben will. Darüber hinaus, so Heinen, sei die Kanzlei generell sportlich unterwegs. „Wir zahlen einen Zuschuss zum Fitnessstudio und nehmen regelmäßig als Team an Laufveranstaltungen teil“, erklärt der Jurist.

Klever Citylauf, Emmericher Firmenlauf und der Silvesterlauf in Pfalzdorf seien feste Termine im Kalender – „und wer nicht mitläuft, kommt zum Anfeuern“, freut sich Heinen. „Gemeinsam Sport zu machen, schafft eine lockere Atmosphäre und ist ein guter Ausgleich zum Arbeitsalltag“, betont er.

Mit dabei ist seit Aktionsbeginn auch der TSV Weeze, der in der Kategorie „Fittester Verein über 1.000 Mitglieder“ startet. Sich sportlich zu betätigen, ist hier keine Frage. Vielmehr wird das Ablegen des Sportabzeichens als Ergänzung zum Training gesehen, weiß Winfried Cox, Schriftführer und Vereinsvertreter vom TSV Weeze.

Infos

Teilnahmeberechtigt sind alle Firmen mit mindestens drei Mitarbeitern, Vereine und Kommunen. Gewertet wird in folgenden Kategorien: Firmen bis 100 Mitarbeiter und mit mehr als 100 Mitarbeitern, Sportvereine bis 200 Mitglieder, bis 1.000 Mitglieder und über 1.000 Mitglieder sowie Stadtverwaltungen. 250 Euro gibt es jeweils für den ersten Platz. Maßgeblich ist die Anzahl der erreichten Sportabzeichen innerhalb der Firma, gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl. Firmen und Kommune gewinnen zudem einen Gesundheitstag, Sportvereine einen Ausbilderlehrgang. Teilnahmebedingungen und Trainingszeiten unter www.ksb-kleve.de.

„So suchen sich zum Beispiel die sechs- bis 16-jährigen Leichtathleten des Vereins aus den vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination ihr ,Päckchen‘ aus und haben damit mehrere Möglichkeiten, an das Sportabzeichen zu kommen.“ Und das zahlt sich aus: 2015 belegte der TSV Weeze (über 1.800 Vereinsmitglieder) den 3. Platz bei der Aktion. Aber nicht nur die Leichtathleten machen mit: „Auf unserem Sportplatz kann jeder, auch Nicht-Mitglieder, das gewünschte Sportabzeichen ablegen“, sagt er. Jeden Dienstag, jeweils von 18 bis 20 Uhr (bis Mitte Oktober), bieten sieben Teammitglieder des TSV Weeze den Sportbegeisterten an, hier das Sportabzeichen zu machen.

So haben im letzten Jahr 204 Jugendliche und 148 Erwachsene ihr Abzeichen auf dem Platz gemacht – rund 300 von ihnen für die Aktion des KSB. „Wir machen nicht nur mit, sondern unterstützen und helfen bei der Umsetzung“, äußert der Vereinsvertreter und ergänzt: „Ich finde es gut, dass es solche Aktionen gibt. So hält man sich fit, bleibt gesund und fühlt sich gut.“

von Verena Schade und Anastasia Borstnik