Zimmerbrand in einer Unterbringungseinrichtung in Bedburg-Hau

BEDBURG-HAU. Die Rettungsleitstelle des Kreises Kleve meldet heute Nacht, 27. September, um 3.08 Uhr einen Zimmerbrand in der Unterbringungseinrichtung an der Hauer Straße. Mit Eintreffen der Kräfte vor Ort wurde mitgeteilt, dass offenes Feuer in dem Gemeinschaftsraum (dort befinden sich Waschmaschinen und Trockner ) des OG sichtbar sei. Die Feuerwehr konnte im Rahmen ihres Einsatzes drei Personen unverletzt aus dem Gebäude bergen – zwei weitere Personen hatten sich leichtere Verletzungen (Verstauchungen ) bei der Räumung zugezogen. Das Feuer wurde gelöscht. Das Ordnungsamt Bedburg-Hau organisierte die weitere Unterbringung der Bewohner. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Brandermittlungen vor Ort. Nach ersten Ermittlungen dürfte eine technische Störung ursächlich gewesen sein.