Schwerer Verkehrsunfall in Höhe der Autobahn 57 Auffahrt Alpen

ISSUM. Ein 61-jähriger Mann aus Issum war heute morgen, 20. September, gegen 7.15 Uhrmit einem Motorroller der Marke Keeway auf der Weseler Straße (Bundesstraße 58) von Issum in Richtung Wesel unterwegs. Eine 58-jährige Frau aus Alpen fuhr in einem Opel Astra auf der Weseler Straße in Richtung Issum. Sie beabsichtigte an der Autobahn 57 Auffahrt Alpen nach links in Richtung Köln abzubiegen. Im Einmündungsbereich der Bundesstraße stieß die 58-Jährige mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 58-Jährige erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis etwa 8.35 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.