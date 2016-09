Raubüberfall auf Supermarkt geklärt: 40-Jähriger festgenommen

KLEVE. Am 29. Juli 2016 hatte ein Täter, der mit einem Helm und einer Sturmhaube maskiert war, einen Supermarkt auf dem Gemeindeweg in Kleve-Materborn überfallen. Er bedrohte mehrere Personen mit einer Schusswaffe. Bei einem Gerangel des Täters mit einem Angestellten gab der Täter mehrere Schüsse in die Luft ab. Dann schlug er dem Angestellten mit der Schusswaffe gegen den Kopf. Bevor der Täter flüchtete, gelang es dem Angestellten noch, ihm den Helm und die Sturmhaube vom Kopf zu reißen. Bei der Untersuchung des Helms und der Sturmhaube sicherte der Erkennungsdienst der Kripo DNA-Spuren. Die DNA konnte bei einer Auswertung des Landeskriminalamtes einem 40-jährigen Mann aus Kleve zugeordnet werden. Aufgrund des DNA Treffers erließ das Amtsgericht gegen den 40-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl. Am Freitag (23. September 2016) wurde der 40-Jährige in Daun (Eifel) im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.