Zeitweise Sperrung der B58 zwischen Geldern und Straelen

PONT. Die Stadt Geldern bestätigt den Verdacht auf einen Bombenfund auf einem Feld in der Nähe der Großschlachterei Manten in Geldern-Pont. Es handelt sich um eine Fünf-Zentner-Bombe englischer Bauart aus dem zweiten Weltkrieg.

Die Experten der Kampfmittelbeseitigung der Bezirksregierung Düsseldorf sind vor Ort und treffen die Vorkehrungen für die Entschärfung der Bombe, die am heutigen Freitag, 16. September, gegen 15.30 Uhr beginnen soll. Bereits um 15.15 Uhr werden die Bundesstraße 58 und die Einfahrten in die Sicherheitszone gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist der Bereich im Umkreis von 250 Metern zur Fundstelle zu evakuieren. Alle Anlieger wurden bereits informiert. In einem Bereich von 500 Metern zur Fundstelle sollten die Menschen bis zur Mitteilung über die Entschärfung der Bombe in ihren Häusern bleiben.

Betroffene Bereiche

Von dieser Maßnahme betroffen sind die Bewohner der Häuser an der Ponter Dorfstraße 10 bis 38 sowie alle Häuser an den Straßen Klümpenweg, Friedensstraße, Antoniusstraße, Am Bremerhorst, Heyerkirchweg, Tatemannssstraße, An der Dorfwiese und Am Gänsegraben.

Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs haben ihre Abfahrzeiten entsprechend abgestimmt. Fragen zum öffentlichen Nahverkehr beantworten die Mitarbeiter des Gelderner Verkehrsbetriebes unter Telefon 02831/ 398777. Ein Lagezentrum wurde im Gelderner Rathaus eingerichtet. Es ist erreichbar unter Telefon 02831/398129. Bürgermeister Sven Kaiser: „Ich bitte die Bevölkerung, auf Radio- und Lautsprecherdurchsagen zu achten. Wir informieren, sobald die Gefahr vorüber ist.“