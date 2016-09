4. Pälzer Blumetausch – Festlicher Umzug – Gemüsewettbewerb – Gottesdienst – Erntedankball

PFALZDORF. Endlich wieder feiern auf dem Pfalzdorfer Erntedankfest am kommenden Samstag, 1. Oktober. Gesellig und beschaulich startet morgens um 9 Uhr zum vierten Mal der Pälzer Blumetausch draußen vor dem Pfälzerheim, Kirchstraße 105.

Dort wird alles getauscht oder verschenkt, was den Teilnehmern im Garten zu viel geworden ist. Stauden, kleine Bäume, Saatgut, Gartengeräte, etc. Jeder kann mitmachen und seinen eigenen kleinen Stand aufbauen. Natürlich kann man sich auch beschenken lassen, ohne etwas zum Tausch anbieten zu können. Eine tolle Gelegenheit für alle, die ihren Garten neu anlegen wollen. Um Spenden wird gebeten für den Verein Asylbetreuung Goch e.V. Gegen den kleinen Hunger ist vorgesorgt, so dass bis 13 Uhr rund um den Gedenkstein in geselliger Atmosphäre gefachsimpelt und der ein oder andere Schatz gefunden werden kann. Am Ende nehmen alle Teilnehmer ihre restlichen Dinge wieder mit nach Hause.

Zwischen 9 und 11 Uhr werden Obst und Gemüse am Eingang des Pfälzerheimes angenommen, um die schwerste Frucht jeder Kategorie zu ermitteln. Einen Extrapreis gibt es für die schwersten Zucchini. Spannend wird es, wenn die Gewinner nach 13 Uhr im Festzelt bekannt gegeben werden. Mit gleich drei Hauptpreisen lockt auch die große Tombola! Im Pfälzerheim werden handgemachte und –verlesene Dinge angeboten. Schmuck, Keramik, Kunstwerke aus Textil, Wolle, Papier, Öl auf Leinwand und vieles mehr und viele Produkte aus Honig und Wachs bilden eine bunte Vielfalt. Einer der Höhepunkte ist der ökumenische Gottesdienst um 12 Uhr im großen Festzelt, zu dem alle eingeladen sind. Für die Kleinen, die sich jetzt dringend bewegen müssen, geht es auf die Hüpfburg oder den Spielplatz zum Toben. Das Kindererntepaar, diesmal vom Pfalzdorfer Kindergarten St. Martinus, wird gekrönt und macht sich fertig für die Fahrt auf dem Erntewagen, denn um 14 Uhr startet der große Erntedankzug. Hier erleben auch die Erntekönigin Jennifer und Udo Creon (Mitglieder des Fanfarenzuges) den Höhepunkt ihrer Regentschaft, bevor die scheidende Regentin bei der Inthronisierung die Erntekrone an die neue Erntekönigin weitergibt, die aus dem Heimat- und Verschönerungsverein gestellt wird.

Zum Erntedankzug haben unter anderen wieder alle Pfalzdorfer Kindergärten einen eigenen Erntewagen geschmückt. Drei neue Gruppen haben sich dieses Jahr angemeldet und ziehen das erste Mal mit insgesamt 21 festlichen Wagen, bunten Rad-, Fuß- und Reitergruppen vom Pfälzerheim über die Kirchstraße, Motzfeldstraße, Hevelingstraße, Friedenstraße, Leuerstraße, Landwehrstraße und Deekenstraße wieder zurück über die Motzfeldstraße und Kirchstraße zum Pfälzerheim mit dem Erntedankzug.

Musikalisch unterstützt werden sie vom Fanfarenzug und der Tiller Spielmannszug. Auch die Dudelsäcke gehören dazu! Während der Erntedankzug rollt, singt im Festzelt der Shanty-Chor „Die Hanseaten“ Grieth am Rhein und anschließend Ammar Al Akkhl ein arabisches Volkslied. Den Zuhörern werden Kaffee, Getränke und herrliche, selbstgebackene Kuchen und Torten angeboten. Natürlich gibt es auch etwas Herzhaftes für den größeren Hunger, diesmal mit erweitertem Angebot.

Die Tanzgruppen, wie zum Beispiel die Pfalzdorfer Seniorentanzgruppe und die Pfalzdorfer Kinder- und Jugendtanzgruppe sorgen für ein buntes Programm. Besonders schwungvoll wird es, wenn die Musikkombo „Vrij Speel“ aus Flandern mit Geigen, Cello, Querflöte und Akkordeon aufspielt. Beim Kinderspaß dürfen natürlich auch die Großen kreativ sein und sich etwas Dekoratives mit nach Hause nehmen. Sobald der Erntedankzug wieder auf dem Festplatz eingetroffen ist, zeigt die Voltegiergruppe vom Club der Pferdefreunde Goch e.V. ihr Können. Und hat man etwas Ruhe nötig, dann bietet die Bücherei ein ruhiges Eckchen, um in den neusten Büchern zu schmökern. Nicht zuletzt der Erntedankball am Abend zur Musik von DJ Helmut, bei dem bis in die Nacht getanzt wird, macht den Tag zu einem Höhepunkt des Jahres in Pfalzdorf!