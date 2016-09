Der Musical Dome Köln feiert im Oktober zwanzigjähriges Jubiläum. „Bodyguard – Das Musical“ gratuliert zu dieser zwei Jahrzehnte umspannenden Erfolgsgeschichte und begeht den Geburtstag des Theaterhauses am Rheinufer mit einem Tag der offenen Tür. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucher am Tag der Deutschen Einheit ein vielfältiges Programm, bevor um 19.30 Uhr eine Vorstellung das Geburtstagsfest beschließt. Seit November 2015 lockt „Bodyguard – Das Musical“ ein Publikum aus ganz Deutschland in den Musical Dome Köln. Bereits über 350.000 Tickets wurden für den Musical-Hit verkauft. Nachdem jüngst der Standortmietvertrag für die beliebte Spielstätte verlängert worden ist, sind seit dem 29. August für „Bodyguard – Das Musical“ Tickets bis Ende März 2017 im Verkauf.

Gewinnspiel Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Show am Montag, 3. Oktober, 19.30 Uhr. Rufen Sie einfach am Montag, 19. September, um 11 Uhr die Hotline 02831/9777099 an. Die ersten drei Anrufer gewinnen die Tickets.

Zum Theater-Jubiläum öffnet „Bodyguard“, sowie der Musical Dome erstmalig seine Türen auch zu Orten, die normalerweise nur den Künstlern und den Mitarbeitern der Produktion vorbehalten sind und ermöglichen so einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Weitere Highlights sind ein Theaterflohmarkt, auf dem Kostüme und Requisiten aus den großen Musicalproduktionen der letzten beiden Jahrzehnte erworben werden können, Autogrammstunden mit den Stars sowie zwei zwanzigminütige Live-Showblöcke mit Ausschnitten aus dem Musical. Infos und Tickets gibt es über die Hotlines 01805/2001, über Telefon 0221/57790 und 0221/2801 sowie unter www.bodyguard-musical.de.Foto: Veranstalter