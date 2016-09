Exklusives Gastspiel kommt für nur fünf Vorstellungen nach Duisburg

DUISBURG. Das Theater am Marientor holt vom 21. bis 23. Oktober exklusiv für nur fünf Vorstellungen das Erfolgsmusical Mozart! der Vereinigten Bühnen Wien in der neuen Wiener Fassung exklusiv nach Duisburg. Die Niederrhein Nachrichten verlosen 2 x 2 Tickets für die Premiere am Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr .

Ein Rock-Star zu Zeiten des Rokoko: Mozart! – Das Musical aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze (Buch und Liedtexte) und Sylvester Levay (Musik) beleuchtet den Weltmusiker, die historische Figur, eine Legende der klassischen Musik und auch den begabten heranwachsenden Künstler, der dennoch oder gerade deshalb mit den einfachen Herausforderungen des Lebens kämpft. Die Show – ein Drama über das Erwachsenwerden – will eine zum Klischee gewordene historische Figur von Verkitschung und Vergötterung befreien. Diese neue Version, die auch um ein Liebesduett von den Autoren Michael Kunze und Sylvester Levay bereichert wurde, geht nun von Wien über Duisburg bis nach Shanghai auf die Reise .Hunderte aufwendige Kostüme des weltbekannten Kostümdesigners Yan Tax in klassischer und moderner Charakterisierung werden in dieser Inszenierung von Starregisseur Harry Kupfer zu sehen sein. Hans Schavernoch bringt auf der Bühne eine riesige Drehscheibe zum Einsatz, mit der die Szene immer in Bewegung bleibt. Imposante Aufbauten und Requisiten erhalten eine sehr lebendige Beleuchtung und die moderne Videotechnik bannt den Blick des Zuschauers, um ihn magnetisch in die Handlung zu ziehen. Die musikalische Leitung des 21-köpfigen Orchesters übernimmt Musikdirektor Ratan Jhaveri. Tickets für die Vorstellungen gibt von 32 bis 72 Euro zuzüglich Gebühren unter Telefon 0203/2825282 und unter www.theater-am-marientor.de.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 2 x 2 Tickets für die Premiere am Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Mozart!“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 4. Oktober. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.