NIEDERRHEIN. Agrobusiness Niederrhein lädt ein zum Innovationsforum Agrobusiness mit dem Thema „Neue Verpackungskonzepte – modern und umweltschonend“ am Dienstag, 20. September, um 16 Uhr bei der Firma Gebrüder Cox GmbH. Im Jahr 2012 fielen allein in Deutschland 2,8 Millionen Tonnen Verpackungsmüll aus Plastik an. Der Einsatz von Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen scheint daher aus ökologischer Sicht sinnvoll. Sie müssen jedoch auch funktional und wirtschaftlich einsetzbar sein. Studenten der Hochschule Rhein-Waal haben verschiedene Verpackungsmaterialen auf ihre Eigenschaften hin untersucht und ökonomisch bewertet. Die Gebrüder Cox haben 2016 den Innovationspreis des Deutschen Blumen-Groß- und Importhandels (BGI) für ihr Konzept „Schnauze voll“ erhalten. Mit dem Titel „Schnauze voll“ spricht sich das Konzept gegen Verpackungen aus Kunststoff aus. Witzig, provokant und trendy aufbereitet werden Kräuter nicht nur für junge Menschen interessant, sondern für jeden, der Kräuter mal ganz anders erleben möchte. Auf diesem ersten Innovationsforum von Agrobusiness Niederrhein berichtet Gebrüder Cox warum und wie dieses Verpackungs- und Marketingkonzept entstanden und die Studenten stellen ihre Ergebnisse vor.