Vortrag findet am kommenden Mittwoch statt

GOCH. Der Ortsverband der CDU Goch freut sich nicht nur seinen Mitgliedern, sondern allen Gocher Bürgern abseits von kommunalpolitischen Themen einen Vortrag über den Verein „Needy Kids e.V.“ präsentieren zu können.

Im August 2015 haben einige Gocher Bürger unter Federführung von Susanne Binn den gemeinnützigen Verein Needy Kids e.V. gegründet. Der Verein unterstützt Kinder aus ärmlichen Verhältnissen in Masaka/Uganda, indem die Schul- und Ausbildungskosten übernommen und die Kinder bei familiären und sozialen Problemen unterstützt werden. Ziel ist es, die Kinder solange zu begleiten, bis sie sich selbständig versorgen und ernähren können. „Wir unterstützen das Ehrenamt Gocher Bürger, somit natürlich auch so ein tolles Engagement ehrenamtlich zu helfen, und geben dem Verein gerne die Gelegenheit in einer Präsentation darzustellen, was bisher in einem Jahr vor Ort geleistet wurde“, so der CDU Ortsverbandvorsitzende Jörg Zeiger.

Die mit zahlreichen Bildern illustrierte Präsentation der Vorsitzenden über die Ausgangsituation, erste umgesetzte Maßnahmen und weitere Planungen findet am kommenden Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr, im Hotel Litjes, Pfalzdorfer Straße 2, statt. Hierzu sind alle interessierten Gocher Bürger herzlich eingeladen.