Gesellige Vereine reagierten auf zurückgegangene Besucherzahlen

TWISTEDEN. Die gemeinsame Kirmesfeier der Geselligen Vereine Twisteden findet vom 16. bis zum 19. September statt. Alle Twistedener, Kleinkevelaerer und natürlich auch alle auswärtigen Gäste sind zum Mitfeiern eingeladen. In den vergangenen Jahren musste der Veranstalter feststellen, dass die Besucherzahlen etwas zurückgegangen waren. Das Präsidium der Geselligen Vereine hat darauf reagiert und das Konzept der Kirmes etwas verändert. Das gesamte Kirmesprogramm wurde gestrafft.

So bei den Veranstaltungen am Samstag und Montag. Um sie nicht zu unterbrechen, hat das Präsidium der Geselligen Vereine die Zeitpläne verändert. Die Proklamation am Samstag sowie die Ehrentänze am Montag werden jetzt direkt nach dem Einzug in das Festzelt stattfinden. Die St. Antonius Bruderschaft Twisteden wird in diesem Jahr vom Königspaar Christoph und Claudia Gehlmann repräsentiert. Gehlmann ist seit 2004 Mitglied der Bruderschaft und seitdem aus dem Leben der Bruderschaft kaum noch wegzudenken. Er bekleidete viele Jahre einen Offiziersposten, war Jungschützenmeister und ist seit dem vergangenen Jahr stellvertretener Brudermeister. Dem Königspaar zur Seite stehen die beiden Ministerpaare Walter und Irene Thyssen sowie Heinz-Adolf und Eva-Maria Magoley. Beide Minister sind seit vielen Jahren sehr aktive Schützenbrüder und gehören ebenfalls dem Offizierskorps an. Alle sechs Thronmitglieder sind seit vielen Jahren befreundet und haben bereits 2011 die Bruderschaft gemeinsam vertreten. Und so war es nicht verwunderlich, dass Christoph Gehlmann nach seinem Königsschuss im Mai auf der Suche nach seinen Ministern schnell fündig wurde. Bei den Jungschützen regieren in diesem Jahr die Jüngsten. Prinz Manuel Paeßens, gerade erst neu in die Bruderschaft eingetreten, holte sich nach einem spannenden Schießen die Prinzenwürde. Zu seinen Ministern erwählte er Henri Hirschmann und Matthias Ingendae. Die offizielle Proklamation der neuen Majestäten findet traditionell am Kirmessamstag im Rahmen des Balls der Geselligen Vereine Twisteden statt.