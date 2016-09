Mountainbikegruppe „Velo Ciraptor Goch“ radelt am 9. Oktober für den guten Zweck

GOCH. Die DKMS hat sich ein hohes Ziel gesteckt – „den Blutkrebs besiegen“ lautet die Devise der gemeinnützigen Organisation, die immer wieder zu bundesweiten Typisierungsaktionen aufruft. Denn je mehr Spender in der Kartei stehen, desto größer ist für Erkrankte die Chance auf eine erfolgreiche Stammzellentransplantation.

Diese lebenswichtige Arbeit möchten Marcus Heubach und seine Mitstreiter Michael Jansen, Falk Wunderlich, Dirk Hebing und Ralf Kamps von der Mountainbike-Gruppe „Velo Ciraptor Goch“ unterstützen. Sie rufen deshalb am Sonntag, 9. Oktober, ab 9.30 Uhr, zur privaten Mountainbiketour für den guten Zweck auf. Start und Ziel ist am Sportplatz des VfB Alemannia Pfalzdorf. Es geht am Nierswanderweg entlang, durch den Reichswald und zurück entlang der niederländischen Grenze. Die Startgebühr beträgt zehn Euro, die komplett gespendet werden. „Man kann natürlich auch mehr spenden“, erklärt Marcus Heubach, „oder unsere Tour auf der Homepage der DKMS, im Aktionskalender, unterstützen.“

Die Idee hatte Marcus Heubach, als er auf Facebook einen Aufruf der DKMS sah; es ging um ein kleines Kind, das dringend eine Stammzellenspende brauchte. Seit Anfang des Jahres laufen nun die Planungen für die Tour, an der jeder teilnehmen kann, der ein geländetaugliches Rad hat. Zwei Strecken werden angeboten; 25 Kilometer – „die einfache Waldautobahn“ – und 45 Kilometer, hier wird es zum Schluss technisch etwas anspruchsvoller. Selbstverständlich herrscht auf beiden Strecken Helm­pflicht und jeder nimmt auf eigene Gefahr teil.

Ortsunkundige werden nicht alleine gelassen: „Es werden Gruppen gebildet, alle sind gut aufgehoben“, so Marcus Heubach. Er selber wird wohl nicht komplett mitfahren können, ihn setzt eine Knieverletzung außer Gefecht. Umso größer ist sein Dank an die vier Mitstreiter, die die beiden Strecken im Vorfeld abfahren, markieren und anschließend die Markierungen wieder entfernen. „Die fahren alles zweimal.“ Wer sich am 9. Oktober in den Fahrradsattel schwingen möchte, kann sich entweder per E-Mail: heubi@online.de oder bei der Facebookgruppe melden, oder einfach am Veranstaltungstag vorbeikommen. Ein Vertreter der DKMS wird auch vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen. „Jeder, der sich einfach nur über das Thema informieren möchte, ist uns herzlich willkommen“, betont Marcus Heubach.