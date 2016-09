NN verlosen 5 x 2 Tagestickets für Europas größtes Fantasy-Festival in den Schlossgärten

ARCEN. Egal, ob man sich lieber in eine Figur aus Fantasy, Comic, Science Fiction, Steampunk, Anime oder Manga verwandelt; Elfia bietet Fans von Verkleidungen, Cosplay und Fantasy-Rollenspielen genau den richtigen Rahmen und zahlreiche Möglichkeiten. Direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo lockt das Festival bereits seit 2009 tausende Besucher in phantasievollen und kreativen Verkleidungen aus Deutschland, der Niederlande und Belgien nach Arcen. Das diesjährige Motto „Time & Space“ verspricht wieder eine Vielfalt an Veranstaltungen und beeindruckende Kostüme.

Elfia ist mit über 180 Acts und Tausenden kostümierten Besuchern das größte Fantasy Festival Europas. Hier können Teilnehmer und Besucher ihrer Phantasie freien Lauf lassen und mit schrillen, elfenhaften oder gar düsteren Kostümen überraschen. Ob verkleidet oder nicht; jeder Besucher genießt es, die zahlreichen und oft aufwendigen Fantasy Kostüme zu bestaunen. Bei der traditionellen Kostümparade wetteifern die schönsten und schrillsten Verkleidungen um Preise in verschiedenen Kategorien. Das Festival bietet mit der traumhaften Umgebung nicht nur eine herrliche Bühne für all die ausgefallenen Fantasy Kostüme, sondern auch die Möglichkeit, eine Rolle zu spielen. Gelegenheiten bieten sich auf dem Festival in Arcen genug: So können Rollenspielbegeisterte Besucher im Larp-Kampf (live Rollenspiel) aktiv mitspielen, die Soldaten in der „Zombie Nerf Mission“ unterstützen oder während des Workshops MaGNuM das Schwertkämpfen erlernen. Auch Steampunk-Fans kommen bei Elfia auf ihre Kosten, so etwa im live Rollenspiel „ODC‘s magische Welt“ oder am Clockwork Carrousel, bei der die Besucher auf einer Reise durch die Zeit an zahlreichen Shows, Workshops, Wettbewerben und sogar einem richtigen „Teapot Race“ teilnehmen können.

Eine stilechte Steampunk Tea Party darf natürlich auch nicht fehlen! Für Kinder gibt es ebenfalls zahlreiche Mitmach-Aktivitäten: ein Ritterturnier, bei dem man ein echter Ritter werden kann, ein Hobbit-Zeltlager, bei dem man in einer sicheren Umgebung das live Rollenspiel kennenlernt oder sich kostümieren und schminken lassen kann. Geschichtenerzähler, Feuerspucker, Zauberer und die Greifvogelshow machen den Tag für große und kleine Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis. Musikalisch bietet das Festival mit zwei Bühnenstandorten und verschiedenen Walking Acts eine bunte Mischung von Folk, mittelalterlicher Musik, Sambaklängen, Gothic- und Rockmusik. Wie in den vergangenen Jahren erwartet die Besucher ein farbenfrohes Fantasy-Spektakel. Weitere Informationen zu unter anderem der Anmeldung zur Kostümparade, das ausführliche Programm und Tickets finden sich im Internet auf www.elfia.com. Im Vorverkauf erworbene reguläre Eintrittskarten oder Vouchers der Schlossgärten Arcen sind während Elfia nicht gültig. Saisonkarteninhaber genießen kostenfreien Zutritt. Tagestickets im Vorverkauf gibt es ausschließlich unter www.elfia.com oder an der Tageskasse.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 5 x 2 Tagestickets für das Festival. Einfach am Montag, 19. September, um 15 Uhr die Hotline 02831/9777099 anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen die Tickets.