Bürgerbus hält Nachmittags nicht mehr vor der Post

EMMERICH AM RHEIN. In den vergangenen Wochen hat der Bürgerbus auf Grund der bestehenden Umleitungen auf seiner Fahrt vom Bahnhof Emmerich ins Industriegebiet immer wieder Verspätungen eingefahren. Bürgerbusverein und Stadtverwaltung haben deshalb jetzt reagiert und die Routenführung der Linie im Nachmittagsbereich leicht verändert. Daraus ergibt sich, dass die Haltestelle „Geistmarkt“, die sich vor der Post befindet, an den Nachmittagsfahrten durch eine Ersatzhaltestelle auf der Wallstraße (in Höhe des Krankenhauses) ersetzt wird. An dieser vorübergehenden Haltestelle wird der Bürgerbus ab sofort von Montags bis Freitags um 13.35 Uhr, 14.35 Uhr, 16:35 Uhr und 17.35 Uhr halten. Im Vormittagsbereich hält der Bürgerbus weiterhin vor der Post. An den sonstigen Haltestellen und Abfahrtzeiten ändert sich nichts. Die Kunden werden außerdem per Aushang an der Haltestelle „Geistmarkt“ (vor der Post) über die Ersatzhaltestelle informiert.