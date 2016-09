Autohäuser stellen bei der Kevelaerer Autoschau am Samstag die neuesten Modelle vor

KEVELAER. Offene Türen, Motorengeräusche, die aktuellen Fahrzeugmodelle in allen Farben und ein Gewinnspiel – all das erwartet die Besucher der diesjährigen „Kevelaerer Autoschau“ auf dem Peter-Plümpe-Platz. Unter freiem Himmel können die interessierten Besucher die neusten Entwicklungen von Automobilingenieuren bestaunen. Die teilnehmenden Autohäuser werden am Samstag, 17. September, zwischen 12 und 18 Uhr die Trends und technologischen Highlights des Automobiljahres 2016 präsentieren.

Hochkarätiges aus Lack und Chrom verspricht das Team des Kevelaer Marketing allen Besuchern und Marienstädtern: Die insgesamt acht ortsansässigen Autohäuser präsentieren gemeinsam bei der „Kevelaerer Autoschau“ die Highlights der Saison. Für Interessierte bietet der Samstag die Möglichkeit, sich über verschiedene Modelle genauestens zu informieren und sich vielleicht sogar einmal zur Probe in den Sitz des Traumautos zu schmiegen. An der Schau beteiligen sich: das Autohaus Mazda Banaszak, Mercedes-Benz Herbrand, Kamps Kevelaer, Honda Schneider, Sürgers Automobile, Autohaus Ulmen und Suzuki Peters. Die Besucher der „Kevelaerer Autoschau“ dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein Gewinnspiel freuen. Von jedem der acht Autohäuser wird ein Gutschein verlost, mit dem es ein Auto für ein Wochenende zu gewinnen gibt.