Sechs Models und ein Dressman zeigen die Trends der Herbst- und Wintermode 2016/2017

Bei der Kevelaerer Nacht der Trends am Samstag, 17. September, stellen sechs Kevelaerer Modehäuser mit Hilfe von sechs Models und einem Dressman die Trends der Herbst- und Wintermod 2016/2017 vor. Um 15.30 Uhr, um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr laufen sie über den „Catwalk“ am Niederrheinischen Museum. Zwischen und nach den Modenschauen können die Besucher in Kevelaerer Geschäften, die an diesem Tag bis 23.00 Uhr geöffnet haben, die Outfits der neuen Kollektion anprobieren und erwerben.

Die aktuellen High-Fashion-Trends gibt es in den Geschäften von Inge Abels und Susanne Abels auf der Busmannstraße. Garantiert eine Augenweide ist die Oktoberfestkollektion der Landhausmode Astrid Biesemann deren Stammhaus auf der Busmannstrasse angesiedelt ist. Mit viel Liebe zum Detail, Mut zur Farbe und Lust zum Kombinieren, präsentiert „LauraB“ (by Biesemann) Basset Mode – Made in Germany, eine Manufaktur, die in begrenzter Stückzahl produziert. „In diesem Herbst werden die Modebegeisterten vor allem an drei Themen nicht vorbeikommen“, prophezeit Markus Kaenders vom Modehaus Kaenders seinen Kunden, „Retro-Elemente wie Flaredhosen und Bomberjacken, puristischer Comfort-Look mit Wohlfühlqualitäten und -schnitten sowie ein kreativer Fashion-Mix, bei dem gerne viel Muster und Farbe gezeigt wird. Für den trendigen Modefan zeigt das Modehaus GO-IN den angesagten Herbstlook für die junge Frau und den jungen Mann. Mode & Accessoires Nicole Derricks präsentiert auf dem Kevelaerer Laufsteg exklusive Damenmode von Tommy Hilfiger Denim, G-STAR, Frieda & Freddies und Geisha. Auch in diesem Jahr präsentieren zwölf junge „Nachwuchs-Models“ die Herbst-Winter Trends für Kids & Teens der Firma Mutter und Kind. Bei der „Kevelaerer Nacht der Trends“ können sich die Kinder im Verkaufsraum der Firma Mutter und Kind in Tiger, Piraten oder Prinzessinnen verwandeln, denn hier findet von 18 bis 21 Uhr ein großes Kinderschminken statt, die Teilnahme ist kostenfrei.